La BBC readmite a Gary Lineker sin penalización tras llegar a un acuerdo El deportista fue apartado temporalmente del programa 'Match of the Day' por criticar en Twitter la nueva política migratoria del Gobierno británico

Lunes, 13 de marzo 2023

Gary Lineker recuperó su puesto estelar en la programación futbolística de la televisión británica tras llegar a un acuerdo con la BBC sobre su pública repulsa de la política migratoria del Gobierno de Rishi Sunak, que contempla detener, expulsar y negar asilo en Reino Unido a los que crucen en patera el Canal de la Mancha. El exjugador de la selección inglesa calzará de nuevo botas de oro en la cobertura del fin de semana sin emitir una disculpa por haber criticado en Twitter el «cruel» proyecto de ley y comparar la retórica ministerial con la que «se usaba en Alemania en los 30».

«Independientemente de lo difíciles que hayan sido estos días, no son comparables con tener que huir de casa debido a persecución o guerra para buscar refugio en una tierra lejana», tuiteó al anunciar la resolución del embrollo, que causó caos en la habitual programación de fútbol en los espacios de radio y televisión de la BBC. El popular presentador de 'Match of the Day' (con resúmenes de los encuentros semanales) agradeció el «notable nivel de solidaridad» de colegas y comentaristas desde que fue censurado por sus comentarios y apreció la «empatía» hacia los refugiados de algunos de sus 10 millones de seguidores en las redes sociales.

Lineker, de 62 años, describió a la BBC como el «mejor y más justo» medio de comunicación. Colabora con la corporación estatal desde principios de los noventa y es al parecer el presentador mejor remunerado de la plantilla interna y externa. Cobró más de un millón y medio de euros en la temporada 2020-2021 y su fortuna se estima por encima de los 30 millones.

Se estrenó en la emisora deportiva Radio 5, saltó a la tele como moderador en un concurso humorístico centrado en los deportes, 'They Think It's All Over' (Piensan que todo ha terminado), y finalmente moldeó su trono como capitán de 'Match of the Day', a partir de 1999. Invita a exjugadores a sus programas, de distintos equipos, género o país de origen, y atrae nuevas audiencias con comentarios razonados sobre jugadas controvertidas similares a otras por las que él jamás recibió una tarjeta amarilla en sus casi 20 años puntuando en las ligas inglesa, española y japonesa, además de competiciones internacionales.

Lineker derrocha picardía en sus mensajes de Twitter, aunque los de temática política enfurezcan al Gobierno y los medios conservadores. Cuando las mujeres de dos veteranos del fútbol inglés, Rebekah Vardy y Coleen Rooney, se enzarzaron en una enconada y millonaria disputa legal acerca de honores y vergüenzas perdidos, escribió: «El caso Vardy-Rooney debería resolverse con una tanda de penaltis entre las familias. Sería más barato y mucho más divertido».

Padre de cuatro hijos, busca el consenso en las riñas domésticas, que incluyen dos divorcios amistosos, en 2009 y en 2016. «Puede ser inusual y la gente dirá, 'qué raro', pero a mí no me importa. ¿Qué es lo normal? ¿Es mejor divorciarse y terminar peleados, chillando y gritando? O es mejor llevarse bien, si eso es posible», cuestionó cuando le sorprendieron visitando a su última ex, la modelo galesa Danielle Bux, en California.

Lineker nació en Leicester, ciudad multicolor de las Midlands inglesas. De crío ayudaba en el puesto que sus padres tenían en el mercado de fruta y verduras hasta que su talento atlético llamó la atención de clubes deportivos locales. Dudó entre dedicarse al fútbol o al cricket y terminó fichando por el Leicester City, subiendo del equipo juvenil al profesional de la Primera División como máximo goleador. Tras destacar como delantero centro en distintos equipos, incluido el Barcelona, se despidió de la competición en Japón, en 1994.

En 2016, volvió a vestir los colores y símbolos del Leicester. La ocasión fue única y televisada. Presentó 'Match of the Day' vistiendo el culero de su viejo equipo, sin camiseta ni calcetines. «Si Leicester gana la Liga Premier haré en calzoncillos el primer MOTD de la próxima temporada», prometió en diciembre de 2015. El técnico Claudio Rainieri llevó a los 'zorros' a la cumbre del fútbol inglés y seis meses después Lineker condujo su programa semidesnudo y con sus dos invitados habituales, Alan Shearer e Ian Wright, contendiendo a duras penas la risa. Se le espera este sábado, en pantalón y camisa, comentando en directo la semifinal de la copa FA.