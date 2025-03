No hay reto al que no se enfrenta. Tras cantar, imitar y cocinar en los programas más exitosos de la televisión, el periodista, estilista y ... diseñador de moda Josie (Manzanares, Ciudad Real, 43 años) es uno de los participantes de 'Bailando con las estrellas', el concurso de baile que presentan Jesús Vázquez y Valeria Mazza la noche de los sábados (22:00 horas) en Telecinco. Junto al colaborador de 'Zapeando' también hay otros rostros populares, como Elena Tablada, María Isabel o Mala Rodríguez.

-¿Tiene alguna lesión?

-Eso me preocupa mucho porque hay que tener mucho cuidado. No tengo ninguna lesión, de momento. Ya vendrán. Porque claro, esto de bailar es una cosa muy deportiva y muy física. Estás todo el rato haciendo gimnasia con partes de tu cuerpo que no creía ni que existían. 'Bailando con las estrellas' es el único programa que es rejuvenecedor. Los demás me han oxidado mucho.

-Se publicó que iba a participar en el programa de baile que prepara TVE, pero que lo dejó por 'Bailando con las estrellas'.

-Eso me ha sentado fatal. No se puede abrir un titular diciendo que yo he traicionado a nadie. No pertenezco a ninguna televisión, ya me gustaría, pero a mí nadie me ha hecho un contrato de cadena. Para traicionar tienes que estar casado con alguien. No te pueden acusar así en un titular y me encantaría que rectificasen, porque al final alarma a tus amigos y familia. A mí me da igual porque estoy acostumbrado. Efectivamente, tenía cinco ofertas encima de la mesa, pero este programa tenía unos ingredientes que me maravillaron. Y eso que no sabía que estaba Blanca Li en el jurado, que si lo llegó a saber… (risas). Estoy en el lugar correcto y creo que es este el formato que más me gustaba a mí. Yo tengo la libertad de elegir. No me quiero jubilar en televisión.

-¿A quién ve más rival de sus compañeros?

-He descubierto a José Manuel Pinto (exfutbolista). Estamos siempre juntos y mira, es que salta muy bien a la comba y eso me fascina. Tiene una gran capacidad de movimiento y yo me veo a años luz. También Adrián Lastra…. Es otro nivel. Viene en calidad de exhibición de lo bien que se puede llegar a bailar, pero es que además canta muy bien. Le conozco mucho por Daniel Sánchez Arévalo, que es amigo en común y siempre le he seguido la pista.

-¿Y con qué compañero choca más?

-Con quien tengo más confianza es con Agatha Ruiz de la Prada. La conozco desde hace 25 años. La primera entrevista que le hicieron a su hija Cósmina cuando cumplió 18 años se la hice yo. Tengo mucha amistad.

-¿Cómo lleva los estilismos que le ponen para el programa?

-A ver qué tal. El primero que me pusieron no estaba mal del todo, pero es verdad que condiciona mucho el baile. Las chaquetas por ejemplo te pueden jugar una mala pasada, igual que el zapato. O incluso la luz. Lo bueno es que el sábado puede pasar de todo. Es lo emocionante de estar en directo delante de toda España, que te puedes romper la crisma. La televisión tiene que apostar por este tipo de shows en directo para que luego lo comenten en casa y te pongan verde en Twitter.

-¿Qué estilo de baile le apetece más?

-No puedes tener conceptos previos de baile asociado a estas disciplinas. Todo lo que pienses previamente, por ejemplo, de un tango o un pasodoble, aquí te cambia la idea porque es totalmente distinto. La música es sorprendente, el estilismo no tiene nada que ver con lo que tú crees que es. Pienso bailar 'Paquito el chocolatero' pero no va a tener nada que ver con lo que en este programa vamos a hacer.

-¿Cómo ha llevado este año las campanadas con Cristina Pedroche?

-Muy contento. Son nueve años haciendo este evento y estoy muy contento con el resultado. Ganar a La 1 ni me lo planteaba. El año que viene ya serán diez años vistiendo a Cristina Pedroche para Nochevieja, pero no tengo nada pensado. Al final influye lo que ocurre en el año o lo que ha pasado en tu vida.