Las tardes tienen un nuevo inquilino en televisión. El presentador Gorka Rodríguez se pone al frente de 'El cazador STARS', la versión con famosos (de lunes a viernes a las 18:30 horas) del ya mítico programa de La 1, donde un grupo de participantes conocidos por el gran público se enfrentan a los mayores expertos de concursos. Rodríguez, con una amplia experiencia en radio y televisión, hará tándem cada tarde con Rodrigo Vázquez, que continúa presentando la edición original del formato que se emite a la hora de siempre.

-¿Le hicieron alguna prueba concreta para 'El cazador'?

-Hice mi casting, creo que era la última semana de enero, y he recibido muy buen 'feedback'. Ahora que ya llevamos unos cuantos programas grabados y todo ha ido evolucionando, me he ido haciendo al programa. Me he encontrado con un equipo maravilloso. Sí que es cierto que he tenido que aprender a leer más rápido y encontrar seguridad a la hora de plantear preguntas. Yo no conozco las preguntas previamente, por lo que me tengo que poner en situación rápidamente, dar entonaciones y leer rápido para que los concursantes vayan respondiendo el mayor número de preguntas en los dos minutos que les toca.

-¿Ha hablado con Rodrigo Vázquez?

-El equipo me recibió con los brazos abiertos y tuvo paciencia. He querido aprender todo lo rápido que he podido. Y ellos en algunos momentos, incluso, me han puesto el freno. Me han dicho: «Gorka, somos consciente de que estás empezando». Y es algo que no me había pasado… Esto de llegar a un equipo y que te cuide tantísimo, me ha resultado increíble. Con Rodrigo sí hablé. Me dio la bienvenida. Yo le dije que iba a necesitar su ayuda y que tenía que hablar con él porque, al final, entre compañeros sabemos cómo funciona esto. Es un muy buen compañero.

-¿Siente una responsabilidad extra al conducir un programa ya rodado?

-De primeras no pensé en eso. De primeras te puedes imaginar la ilusión que me hizo y la sensación de cumplir un gran sueño. Pero evidentemente las comparaciones están ahí. Somos personas distintas, con estilos distintos. En ese aspecto la presión no la he sentido como tal. Entiendo perfectamente que algún espectador no entienda el cambio de presentador. Yo pido paciencia para que me vayan conociendo.

Audiencias

-Viene de la radio, donde no tiene el examen de la audiencia a diario. ¿Cómo vive la presión del 'share'?

-El que diga que no presta atención a las audiencias, creo que no está diciendo la verdad. Quizás en cinco o diez años me dan igual, pero ahora les presto atención. Lo estoy llevando mejor de lo que pensaba. Estoy intentando tener una visión más global. No ir al dato de una décima más, una décima menos.

-Pero la competencia de la franja de la tarde se complica. Ahora regresó 'Sálvame' a Ten.

-Hay cabida para todos. Y en la televisión, ahora más que nunca, la gente al final selecciona lo que quiere ver. 'La Promesa' tiene su público, Sonsoles y Ana Rosa también. Y ahora, 'Sálvame'. Los que quieran un concurso como 'El Cazador' se quedarán con nosotros.

-De los famosos que pasaron por 'El cazador', ¿cuál le ha sorprendido?

-Todo el mundo ha estado a favor de obra. Alba Carrillo, de la que tanto se ha hablado, me apoyó muchísimo en los primeros programas y eso que no la conocía en persona. Pero si me tengo que quedar con alguien hasta la fecha es Santi Rodríguez. Me encontré una persona que me dijo las palabras que necesitaba escuchar.

-¿A qué 'cazador' temería más como concursante?

-Todos saben muchísimo y todos me cazarían, pero Erundino y Paz me imponen y serían los que más nerviosos me pondrían.

-Ha tocado medios nacionales y regionales, tele y radio… ¿Con qué se queda?

-He hecho mucha radio y llevo tres años en Cadena 100, pero la televisión, y mis compañeros de la radio lo saben, es lo que siempre me ha gustado y me ha movido. Me encanta dirigirme a la cámara e intentar comunicar con lo que es la imagen. Me quedo con la tele, es el medio que consumo desde pequeño, con muchísima ilusión y a la hora de trabajar intento poner esa misma ilusión. Hacer un concurso era el sueño de mi vida y lo acabo de cumplir. Hay muy poca gente que puede decir que lo ha hecho.