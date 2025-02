J. Moreno Domingo, 23 de julio 2023, 00:16 Comenta Compartir

Por segundo año consecutivo, Frank Blanco (Mollet del Vallès, Barcelona, 48 años) hace un alto en sus vacaciones para presentar junto a María Verdoy el programa 'Fiesta de verano', que Telecinco emite esta tarde a partir de las 16:00 horas. El locutor asume el reto de sustituir a Emma García con responsabilidad, pero también con la confianza de capitanear un formato consolidado en la programación del fin de semana.

-Llega a un programa consolidado por verano, ¿habrá novedades?

-Vamos a ponerle la coletilla 'Fiesta de verano' por ponerle algún extra veraniego. El programa va a ser continuidad, con muchos colaboradores que la gente conoce, pero el formato es el mismo. Habrá alguna cara nueva, como Jorge Borrajo, el director de la revista 'Semana', la ex Miss España Rocío Martín o Alejandra Castelló, que ya estuvo conmigo el año pasado. También se viene José Manuel Parada, que tengo muchísimas ganas de trabajar con él, con su 'chiringuito' particular donde se va a encontrar con personajes que creemos que los espectadores echan de menos.

-¿Sustituir a Emma García supone una mayor responsabilidad?

-La responsabilidad siempre existe. En mi caso, siento la misma responsabilidad si estoy tomando las riendas de un programa que ya existe, o si estoy poniendo uno nuevo en marcha. Lo que hay que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible. El año pasado, es cierto que el equipo de 'Ya es verano' empezaba de cero, todo era nuevo y, como en todo, los arranques no son fáciles. Para mí es una tranquilidad el estar ahora con un equipo con el que ya trabajé hace un año y donde todo va sobre ruedas. Tengo confianza, porque las audiencias de 'Fiesta' avalan que es un programa que gusta y funciona.

-Va a ser un verano con mucha información del corazón. ¿Hay algún personaje en concreto que le guste más y siga con especial atención?

-Mira, por una cuestión personal, te diría que me interesa Ana María Aldón ahora mismo. La conocí el año pasado y la sigo con interés. Me alegro de todo lo bueno que le pase.

Novedades «José Manuel Parada se va a encontrar con personajes que los espectadores echan de menos»

-¿Ha podido descansar algo en verano?

-He podido descansar algo. Soy un hacha buscando días libres y organizando mi agenda por el día y sí, he estado unos días descansando con la familia. Todavía tenemos por delante algunos días sueltos. El verano todavía es largo y yo no tengo la sensación de quedarme sin vacaciones. Toda mi vida he trabajado durante los veranos. Hace años que no tengo un mes seguido de vacaciones y se trabaja muy cómodo, la verdad.

-¿Cómo está viviendo la nueva etapa en Telecinco? Las audiencias han bajado…

-Yo estoy muy a gusto en la nueva Telecinco. Me gusta mucho y me encanta que los espectadores también estén viendo programas nuevos. Es una cadena que me gusta lo que representa, siempre con esa vitalidad y alegría a la hora de hacer televisión. Me siento afortunado y ahora estoy más contento de formar parte de la nueva Telecinco, aunque sea en verano. Sobre las audiencias, en vacaciones cambian, porque los hábitos de los espectadores no son los mismos. Hay que asumirlo. En televisión hay que darse tiempo como en cualquier ámbito o negocio. Si abres una nueva panadería en un barrio, irá al principio poca gente, pero si lo haces bien, tienes buen producto, pues seguramente en pocas semanas todo el mundo te irá a comprar el pan.

Mediaset «Mi voluntad es la de poder aportar algún proyecto juntos a futuro, pero eso sería después del verano»

-Ahora vuelve 'Gran hermano', en su versión VIP, un formato con el que usted tuvo relación en el pasado. ¿Cómo vive el regreso?

-Lo estaba deseando. Llevaba mucho tiempo comentando con amigos que trabajan en Mediaset que cuándo iba a volver 'Gran hermano'. Creo que es el 'reality' por excelencia en España y que vuelva es una buena noticia para la televisión. Lo presenté y es uno de los programas que más he disfrutado, porque no es un formato más. Y yo soy fan de 'Gran hermano' y cuando te encargan que presentes su debate, pues es un subidón.

-¿Mantendrá su relación con Mediaset tras el verano?

-El encargo de ahora es presentar 'Fiesta de verano', que es un programa que tiene un nombre. Tengo buena relación con Mediaset. Esto es como el fútbol, soy como un jugador que está en el banquillo. Si me quieren sacar a jugar, lo haré. Y si tengo que estar en el banquillo, pues estaré. Mi voluntad es la de poder aportar algún proyecto juntos a futuro, pero eso sería después del verano.

Temas

Televisión