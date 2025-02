«Retransmitir la cabalgata en TVE es un servicio público no solo para los niños»

Desde muy joven, Àngel Pons (Maçanet de la Selva, Girona, 40 años) tuvo su primer contacto con los Reyes Magos como presentador de la recepción ... real en su pueblo. Tras nueve años conduciendo la retransmisión desde Barcelona de la cabalgata para TVE Catalunya, el periodista de 'La hora de La 1' asume un nuevo reto al ponerse al frente, junto a Marta Solano y el representante español en Eurovisión Junior, Carlos Higes, de la retransmisión de La 1 (18:05 horas) en las calles de Madrid. La corporación pública tendrá su propia carroza, con los personajes de Clan, y lanzará un mensaje para la Paz, otorgando protagonismo también a niños ucranianos que sufren las consecuencias de la invasión rusa.

-De Barcelona a Madrid y a nivel nacional. ¿Cómo afronta el cambio?

-El reto es precioso. El de Reyes es el mejor día de trabajo del año. Todo el mundo tiene ilusión y alegría. Se hace todo más agradable. Retransmití nueve años la cabalgata de Barcelona para RTVE Catalunya y hacerlo ahora en Madrid y para el canal internacional de TVE es un gran desafío. Es la mejor cabalgata del mundo. También se hace en países como Perú, Polonia o México, pero como la de Madrid, ninguna.

-¿Son cabalgatas diferentes?

-Hay muchas más sinergias entre las dos ciudades de lo que pensamos. La filosofía es la misma; un espectáculo que mezcla tradición y modernidad. Hay música, circo o teatro. Tienen sus matices, pero sorprende que sean similares.

-¿Cuándo se empieza a preparar la cobertura?

-Hace mes y medio. Es un despliegue impresionante con tres unidades móviles, cuarenta cámaras y un centenar de profesionales. TVE pone toda la carne en el asador. Es nuestra misión de servicio público para que la cabalgata llegue no solo a los niños de todo el mundo. La retransmisión no es fácil, con tres kilómetros de recorrido y cinco reporteros.

«Es algo que ilusiona»

-¿Cómo vive la jornada de la retransmisión?

-Antes de la cabalgata hago un poco de deporte. Me activa y me relaja. Ese día es sagrado ir al gimnasio. Comeré algo, no mucho. A las 16:00 horas llegaré al set de TVE en el Paseo de Recoletos y pasaré por maquillaje y por peluquería y veré al resto del equipo. Llego, a trabajar con mucha tranquilidad. Todo el mundo está alegre, con nervios positivos. Es algo que ilusiona. Cuando se encienda el piloto rojo, ¡a disfrutar!.

-Es una retransmisión muy larga. ¿Teme quedarse en blanco?

-Al contrario. No tendré tiempo para decir todo lo que quiero. Se hace corta, y todo lo que has previsto no entra. Manda el directo. Hay mucho de que hablar en una cabalgata.

-¿Se puede innovar en una retransmisión tan tradicional?

-Este año hay novedades. El mensaje es la paz y el objetivo no es hablar de ella como algo utópico, sino real y alcanzable con el entendimiento, el diálogo, la amistad, la solidaridad y el respeto. Nos acompañarán niños ucranianos y un personaje nuevo, un cartero escoba, que hará cantar a los peques mientras esperan a los Reyes Magos.

-¿Qué recuerdo tiene de niño en este día tan especial?

-En mi casa nunca se ha celebrado Papá Noel. Soy de un pueblo muy pequeño y siempre salía a ver la cabalgata y pelearme por los caramelos con mi hermano. A los 18 años decidí estudiar Periodismo y comencé a presentar la cabalgata de mi pueblo. Durante diez años lo hice en Barcelona. Siempre he estado vinculado a los Reyes Magos.

-Presentó de la última etapa de 'España directo' ¿El formato que debería regresar a TVE?

-Desde que comencé en la profesión quise presentarlo. Fue un sueño cumplido. Hacíamos una labor de servicio público importantísima difundiendo tradiciones, oficios y la riqueza del país. Tarde o temprano volverá, no sé si con el mismo formato o actualizado.