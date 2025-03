Western atípico Tormenta. La emoción no la ponen los tiros, sino el sensible interior de atractivos personajes y sus historias cercanas

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 9 de julio 2022, 10:11 | Actualizado 10:24h.

Tiene Penguin Random House la estupenda idea de reeditar 'El viento que arrasa', la primera novela de la argentina (Entre Ríos, 1973) Selva Almada. El ... texto ya conoció una primera edición en 2012 por la editorial Mardulce, y forma parte de una trilogía que se completó con 'Ladrilleros' (2013) y 'No es un río' (2020); tal vez el relativo éxito de esta última provocara la recuperación de esta breve novela que no puede dejarnos mejor sabor tras su lectura. Cuenta la historia de un pastor protestante, Pearson, nómada y de viaje por el norte argentino con su hija Leni. El reverendo y su hija van de pueblo en pueblo, predicando la palabra del Señor, pero ahora se dirigen a visitar a otro religioso amigo, el pastor Zack, para la inauguración de un templo en un paraje de monte. Entonces, por una avería, se ven obligados a parar en el medio de la nada, en el desolado territorio del Chaco, en un taller mecánico y de desguace donde el Gringo Brauer, el mecánico de la zona, intentará arreglar el vehículo junto a Tapioca, su ayudante. La cosa se alarga un poco más de lo esperado y en ese lugar perdido, en un día escaso, transcurre una acción mínima donde, evidentemente, el peso de la narración no recaerá en lo que se dice y pasa, sino en lo que se calla y late por debajo. Cuenta, entonces, la novela con una estructura básicamente teatral: cuatro personajes (perros aparte), un lugar único, un tiempo medido y una acción mínima que, a medida que se va desarrollando, va revelando una carcomida sustancia interior en todos y cada uno de los agonistas que termina por constituir el meollo del relato. En su demérito podría argüirse que el argumento, en principio, puede sonar un tanto a «déjà vu»: la llegada misteriosa de unos extraños modifica la vida para siempre a quienes se encuentran cómodos en su rutina; eso ya está muy visto, por eso prefiero quedarme con el acierto de preterir la consabida historia posible de la «road movie» (padre e hija en un auto viajando casi literalmente por el infierno) y centrar su esencia en el momento en el cual se detienen y lo que sucede a continuación. Del mismo modo, la subyugante presencia de un espacio tan hostil (el sol abrasador, los árboles exhaustos, los coches abandonados) también se obvia, se deja fuera y la narración deriva al cruce dialéctico que engloba a los cuatro agonistas mientras aguardan la reparación del vehículo. Eso sí la interacción final de los elementos meteorológicos funciona como un reloj: tras el achicharrante sol que adormece y atonta, llegará la tormenta justo en el momento en el que las pasiones de los protagonistas se desatan casi sin control. Fácil resulta advertir que esa sequedad territorial es la que impera en los corazones de cada uno y tras la tormenta, se renovarán, vivificados y limpios, de las rémoras de sus pasados respectivos.

El viento que arrasa Autora: Selva Almada Editorial: Literatura Ramdon house Barcelona, 2021. 160 páginas Precio:16 euros Y es que otro de los aciertos indudables del texto es, precisamente, esa sabia dosificación con que la autora va informándonos de los devenires anteriores de cada uno de los personajes, y cómo han ido a parar a aquel desolado predio. A través de algunos recuerdos desparramados –la ausencia de maternidad, común en los dos menores, por ejemplo, que, de alguna manera conforma sus respectivos caracteres, la diferente asunción de la relación con sus progenitores actuales, cada uno inmerso en su propia manera de entender el mundo, los sermones intercalados del reverendo, que nos ayudan a conocer (y admirar) su capacidad de convicción, los propios recuerdos infantiles del Gringo– terminan concretando la evidencia de los dos mundos diferentes que confluyen en el lugar de la acción. El estatismo de la misma cede la preeminencia a los diálogos a la hora de describir dos universos que, en tan reducido espacio, irremisiblemente chocan: el del reverendo casi fanático de ciudad y el de un trabajador inculto de campo poco dado a efusiones religiosas. El quiasmo se completa con el evidente agnosticismo de Leni contrastando con el paulatino acercamiento a la fe por parte de Tapioca. Vueltos al presente observamos el gradual aumento de la tensión que el reverendo desata con su insistencia, provocando el desconcierto de Tapioca y la rabia de Leni. Tras la tormenta (real y metafórica) se precipita un final sencillo, pero de gran calado porque la confrontación pone de relieve que los cambios experimentados eran tan necesarios como, casi, ineludibles. Si a ello unimos una ponderada utilización de recursos estilísticos mínimos, frases cortas, diálogos directos, un estilo realista que en ningún momento carga las tintas y evita los desbarres casi esperables (los retratos interiores de los personajes por ejemplo, pero no) resulta que el lector termina disfrutando enormemente de este western teatral donde la emoción no la ponen los tiros, sino el sensible interior de atractivos personajes y sus historias cercanas.

