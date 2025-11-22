A vueltas con lo sagrado

Una característica de los breves ensayos de Byung-Chul Han es ofrecer a sus lectores la asimilación de textos más áridos desmenuzada y actualizada, cita ... y parafrasea con elegancia a los grandes Heidegger, Arendt, Foucault, Nietzsche... Su lectura destilada de otros filósofos que han reflexionado sobre el mundo contemporáneo es una clave de su éxito. Otra es que, en sus más de veinte títulos sobre asuntos candentes, apenas sobrepasa las cien páginas, como si poseyera el secreto de que la atención no es fácil de mantener en la fatigada sociedad del cansancio definida por él mismo en su título más celebrado. Tal vez por eso condensa su afán didáctico y moralista en opúsculos críticos como latigazos. En este caso la referencia a otra filósofa es explícita desde la portada 'Pensar con Simone Weil' y el primer párrafo: «Hace ya algún tiempo que Simone Weil se coló en mi interior. Se instaló en mi alma. Y hoy en día sigue viviendo y hablando dentro de mí». Considera a la pensadora francesa el filósofo más brillante del siglo XX y reinterpreta su pensamiento; lo utiliza cien años después para combatir las heridas de la sociedad contemporánea.

Este ensayo sobre Dios recoge una frase lapidaria de Weil: «El espíritu es atención», el pensamiento exige una atención profunda y eso se contrapone al ruidoso mundo hiperconectado en el que nos movemos y al frenético modo de contar de las redes sociales. También el culto al ego mantiene a Dios alejado de nosotros. Han argumenta que una de las causas de la crisis de la religión actual es la pérdida del silencio y asegura que al capitalismo le gusta el ruido. Nos falta paciencia y tiempo para pensar. En sus citas por extenso de la filósofa cristiana francesa se detiene en la sacralidad de los ritos y su belleza liberada de la economía. «Los rituales y las ceremonias encarnan la medida que da forma al alma», esas repeticiones que no producen nada son una «imitación del orden del mundo y el silencio de las cosas», generan sentido en la inestable y frágil vida humana. Por el contrario, la digitalización nos anestesia: todo es accesible, consumible, saltarín y efímero. Los estímulos que nos hacen adictos son los mismos que adormecen nuestra atención.

Sobre dios. Pensar con Simone Weil Byung-Chul Han Trad: Lara Cortés Fernández 3 Ed: Paidós.135 páginas. 14,90 euros

Este adalid de la filosofía para todos los públicos defiende la necesidad de encontrar un nuevo pacto entre el espíritu y el mundo, como si la espiritualidad tuviera aún mucho que decirnos, seamos creyentes o no, por su búsqueda de trascendencia, paz y consuelo… «En su grado más alto la atención es lo mismo que la oración». La inactividad y el ocio nos abren caminos hacia algo que es más que nosotros y Han siempre regala ideas que nos hacen pensar por encima de nuestra capacidad.