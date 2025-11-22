HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

A vueltas con lo sagrado

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación, criticado como un 'rockstar' de la filosofía por su éxito, reflexiona sobre religión

María Bengoa

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Una característica de los breves ensayos de Byung-Chul Han es ofrecer a sus lectores la asimilación de textos más áridos desmenuzada y actualizada, cita ... y parafrasea con elegancia a los grandes Heidegger, Arendt, Foucault, Nietzsche... Su lectura destilada de otros filósofos que han reflexionado sobre el mundo contemporáneo es una clave de su éxito. Otra es que, en sus más de veinte títulos sobre asuntos candentes, apenas sobrepasa las cien páginas, como si poseyera el secreto de que la atención no es fácil de mantener en la fatigada sociedad del cansancio definida por él mismo en su título más celebrado. Tal vez por eso condensa su afán didáctico y moralista en opúsculos críticos como latigazos. En este caso la referencia a otra filósofa es explícita desde la portada 'Pensar con Simone Weil' y el primer párrafo: «Hace ya algún tiempo que Simone Weil se coló en mi interior. Se instaló en mi alma. Y hoy en día sigue viviendo y hablando dentro de mí». Considera a la pensadora francesa el filósofo más brillante del siglo XX y reinterpreta su pensamiento; lo utiliza cien años después para combatir las heridas de la sociedad contemporánea.

