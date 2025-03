De vuelta a la Arcadia

No ha pasado tanto tiempo desde que trajimos por última vez a estas páginas a Juan Ramón Santos (Plasencia, 1975), entonces en la condición más ... conocida por los lectores habituales, o sea, uno de los mejores narradores extremeños contemporáneos (tanto en palabras «menores», como «mayores», como «para niños») y con clara proyección nacional. Satisface doblemente traerle ahora primero porque esto evidencia un fértil discurso literario que está dando más que notables frutos, y segundo, y sobre todo, porque hoy lo acercamos en su dimensión de poeta, acaso la menos desarrollada en su trayectoria, pero que igualmente está obligando a considerar que esta opción tiene tanta importancia como la otra y, más que nada, que sus resultados (sin alcanzar todavía las cotas que sus novelas y relatos han obtenido) están siendo más que notables. Este 'Vida salvaje' supone ya la tercera entrega en el campo de la lírica, después de 'Cicerone' y el posterior 'Aire de familia', con el que, como tendremos ocasión de ver, guarda más que una evidente relación. Y encima nos llega avalado por el Premio Valéncia de la Institució Alfons El Magnànim que le otorga un jurado más que convincente y publicado en la editorial Hiperión, lo que, por lo menos, garantiza sus posibilidades de distribución y (re)conocimiento por todo el país.

Vida Salvaje Juan Ramón Santos Editorial: Hiperión. Madrid, 2022. 80 páginas. Precio: 12 euros.

Cuando salimos de esta evocación familiar y de la infancia –el eterno retorno– que básicamente es 'Vida salvaje', comprendemos que, tal vez, el título puede habernos llevado a un engaño o, en el mejor de los casos, a una exageración. El problema es nuestro, claro, por haber tomado el término «salvaje» en su acepción más negativa y no quedarnos con la que el autor probablemente buscaba: aquello no sometido a las habituales normas de regulación y civilización. Y es que lo que realmente recrea la voz poética (y narrativa, a eso volveremos luego) que nos conduce y transporta a lo largo del texto son recuerdos y evocaciones infantiles en el «salvaje» territorio del campo placentino, tanto en periodos de vacaciones –más habituales– como en algún periodo de trabajo forzoso, la recolección de la cosecha del tabaco, por ejemplo, entre otras cosas y remembranzas. Salvado este, no más que aparente, dislate, lo que vamos a encontrarnos en su recorrido es un sorprendente tono familiar y conocido que ya nos suena, desde el contenido y todavía más desde la forma, de acuerdo con sus dos entregas poéticas anteriores y esto nos conforta en la medida en que asumimos que Santos ha acotado un territorio propio y reconocible (también en la poesía, ya lo había demostrado con creces en sus novelas y cuentos) que viene a hacérnoslo perfectamente identificable. No todo sean albricias: tal vez haya que ir demandando en futuras publicaciones una mayor amplitud de miras, pero lo cierto es que, en lo formal, es evidente que Santos mantiene la soltura a la hora de retornar una y otra vez al verso clásico, del que demuestra un dominio artesano que desarrolla con una habilidad sorprendente; tiradas de endecasílabos se nos van derramando en un discurso arremansado por el que se cuelan también heptasílabos y algún alejandrino, y de nuevo, como hizo en algún momento de los libros anteriores, el juguetón ensayo con la estrofa de moda: el haiku. En todo ello demuestra conocimiento y oficio y un perfecto ajuste a lo que el poema demanda en ese momento y aquí, si se me permite decirlo, es donde surge algún problema, leve, por lo demás, y fácilmente subsanable: si Juanra Santos es uno de los narradores actuales mejor dotados, y pocas dudas cabe haber al respecto, es cierto que ese carácter no desaparece en sus libros de poemas donde, aunque, obviamente, predomina el tono lírico, no se despista de su principal labor literaria y la mayor parte de sus versos parecen «contar» más que expresar un sentimiento. Me explico, esas evocaciones de hechos y personajes (familiares todos, lo que haría reclamar para este poemario el título del anterior casi) son –a veces profusamente– relatados y en algunos extremos, afortunadamente pocos y muy aislados, el poema se alarga excesivamente en un prurito de «rematar», con el uso siempre adecuado de esos endecasílabos que, desde antes incluso de los tiempos de Lope de Vega, por citar un ejemplo evidente, servían, y mucho, para «narrar» cualquier peripecia, la evocación que se está realizando en su líneas.

Por lo demás, se trata de un notable conjunto de versos, muy fáciles de entender y asumir, que rápidamente nos contagian la contenida emoción, el cálido sentimiento, que el poeta derrocha en ellos. Dividido en tres partes, la primera, 'Día de campo', es una emocionante evocación de los periodos de la infancia en el ámbito rural, ahora tan reivindicado; días felices a los que ya es simplemente imposible volver porque han ido despareciendo aquellas personas, familiares, que lo dotaban de sentido. Un especial lamento parece rastrearse en el hecho de que, en su circunstancia personal, tal vez es el sujeto lírico el que no tenía una vinculación más duradera con el campo, pues viene de un territorio urbano, pero reconforta ahora la asunción de aquella Arcadia recuperada que comprende ahora desde su dimensión contemporánea y su evocación le enriquece como persona. Cambio de forma, tal vez de tono (el título lo dice todo) en la segunda, 'El emboscado', veintiocho haikus inspirados en fotografías de Nicanor Gil, y, por fin, 'Aprendizaje', la tercera parte, que recrea en su versos las ausencias de seres muy queridos que han ido quedando por el camino con la lógica desilusión que ello provoca, pero sin regodearse nunca en el alcance insoslayable que la tragedia de la pérdida causa, antes bien desbastando sus siempre afiladas aristas y consolándose(nos) en la medida de lo posible. Un buen puñado de versos emotivos y emocionantes que nos tocan dentro porque se nos antojan efectivamente cercanas las vibraciones que nos transmiten.