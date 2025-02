Una vivida experiencia

Este delicioso 'La verdadera lengua de los pájaros' es todo un alarde que concita las estupendas fotografías que José Mª Benítez Cidoncha atesora de más ... de cincuenta especies visibles por nuestra región (con algunos textos que refieren avatares sobre las instantáneas o las variedades) con un conjunto de veintisiete poemas sobre algunas de las mismas que ha compuesto Marino González Montero. Como guinda, la traducción que el poeta Ben Clark realiza al inglés de todas las prosas y las poesías allí reunidas.

Como ellos mismos señalan en la nota introductoria, sitúan su trabajo «a medio camino entre el libro con 'fotografías de aves', la guía más o menos científico-técnica de avistamientos, el diario de campo con dibujos o, incluso, los bestiarios que se han venido realizando desde hace más cinco siglos», pero lo asumen como un proyecto «aún más original. Y su originalidad radica en que aúna todos los elementos arriba citados y lo hace a través de la poesía». Y lo cierto es que el resultado cumple con creces lo perseguido, pues tal aliento sobrevuela al mismo tiempo tanto en las magníficas instantáneas recogidas como en el hondo latir lírico que los poemas titilan, arracimados, por aquello de dar una unidad lógica al conjunto, bajo la sorprendente mirada del adivino ciego clásico Tiresias. Marino González acierta a dotar de profundidad poética un volumen que, con ello, logra trascender la mera definición que, como declaraban, querían superar de quedarse meramente en un libro de fotos. Y eso que las capturas logradas por Benítez Cidoncha acaban por entusiasmar incluso a los que somos reticentes (¡¡perdón!!) a todo tipo de bichejos. Incomparable nitidez de los colores que los caracterizan, captación justa de un momento que, como advierten, tampoco es el que estamos habituados a identificar. A mí me llama la atención que, salvo en algún caso aislado (cigüeñas o avutardas, alguno más) opten casi siempre por especies pequeñitas que, cogidas en instantes mágicos, no hacen sino certificar la precisión y el alcance su propósito. Interesa todavía más, como señalé, que los pájaros seleccionados sean posibles de ser avistados en nuestra región (la zona cercana a Mérida parece ser la preferida del fotógrafo), lo que sin duda contribuye a un mayor interés por el conjunto. Para acabar de redondearlo, aprecia el lector, como una especie de pacto que evite la reiteración, que la glosa de las especies presentadas se distribuya generalmente entre las anotaciones del fotógrafo (algunas ilustrativas: por fin tras cincuenta años entiendo lo que mi tía-abuela Amalia llamaba «uñas de mícale») y los poemas de Marino González; y salvo en cuatro casos (garceta, moritos, martín pescador y abejaruco) no coincidan nunca. Se agradece también que González opte por la glosa de pájaros que –salvo quizá el abejaruco, precisamente, que rastreamos en Lorca– quedan fuera de la inspiración previa en otras obras literarias, y me gusta sobre todo, cuando abandona al personaje de Tiresias que le sirve de guía y se decanta por la experiencia particular, propia, extremadamente vivencial en algunos casos, que dota un especial lirismo más acendrado a la composición (como ocurre, por ejemplo, en 'Gorriones', 'Camachuelo' o, una vez más, 'Abejarucos').

Decantada hacia el tema que confiere unidad al poemario, no dejan de aparecer, sin embargo, las características propias de la poesía de Marino González que ya estamos obligados a conocer y apreciar desde sus inicios: aparte de su mencionado hondo latir lírico, volvemos a lidiar como lectores con su tendencia al encabalgamiento que tanto engrandece la interpretación de sus poemas y, en ello debe hacerse hincapié, su capacidad para dotar al asunto que los concita, de un armazón que le hace enlazar sin problema con sus siempre cognoscibles inquietudes vitales, incapaces algunas veces, pese a lo agradable del envoltorio que las suscita, de sustraerse del marcado tono elegíaco que suele caracterizarle.