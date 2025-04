Visiones de la naturaleza

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 19 de febrero 2022, 09:46 Comenta Compartir

Como no recuerdo si ya lo he dicho, dejo constancia ahora: me encanta que la ERE haya recuperado el diseño original que creara Julián Rodríguez ... para su colección de poesía; me alegra la vista el primoroso azul turquesa del libro de Medrano, así como el «verde, verde, verde sin paliativos» del de Gómez Tomé: predisponen fácilmente a adentrarse en ellos. Entrando ya en materia, observará el lector que estamos ante un consagrado y un relativamente novel conviviendo en la colección y esta página. Carlos Medrano (Salamanca, 1961) se inició literariamente en Extremadura (fue uno de esos insolentes jóvenes relevantes que asentaron definitivamente la poesía en nuestra región durante los 80 bajo el magisterio de Juan Manuel Rozas y Ricardo Senabre en la Facultad de Letras de Cáceres, de donde vinieron también Pérez Walias, María José Flores, Ada Salas, Diego Doncel, Alonso Guerrero, Juan Manuel Barrado y tantos otros hoy en sazón, tras los mayores Valverde, Campos, Luciano Feria, Basilio Sánchez o Bernal) y cuenta con un largo periplo como profesor y artista en Valladolid y Mallorca, donde reside desde hace ya mucho, y desde donde, tras unos años alejado, ha recuperado el contacto con nuestras letras. De obra breve pero muy sólida, con títulos como 'Corro', 'Las horas próximas', 'A lo breve', 'Imágenes, encuentros' y 'Donde poder volver', publicado, este último, en edición no venal. En esta 'Entorno claro', que lleva el clarividente subtítulo de 'Haikus, Jaiquillas' (de una de estas, escrita el año 94, confiesa el autor que saca el título de este libro), recoge una serie de poemas en estos moldes que suponen un hondo y meditativo diálogo armónico con la naturaleza circundante. Este contexto es el que me permite unirle en la página con el, en realidad, no tan novel Adolfo Gómez Tomé (Mirabel, 1969), pues tal atributo solo le cabe en el ámbito de la creación poética; en cuanto a narrativa se refiere ya cuenta con varias publicaciones en su haber. Es más, puestos a ser puntillosos a la lírica se ha aproximado como brillante traductor de poetas inglesas como Kathleen Raine o la premio Nobel Louise Glück. Pero este afortunado 'Cuaderno de campo', es su primera entrega y, por su sutileza y encanto, ya augura una trayectoria que no hará sino consolidarse con futuros libros.

Entorno claro Carlos Medrano Editora Regional de Extremadura Mérida, 2021 78 páginas Precio: 9 euros El de Medrano es una clarísima depuración de toda una serie de estados mentales que el poeta seguramente vivió a lo largo de casi más de diez años que ahora, aquí, aglutina a la vez que acrisola. En el lento goteo de la forma japonesa por antonomasia, que él prefiere amalgamar como racimos hasta constituir un poema más extenso, se decantan estas luminosas experiencias, transidas de calma, de armoniosa respiración, pero de constante vigilancia con el entorno, pues siempre «Surge tan cerca / la algarabía imprevista / que nos inunda». De colofón nos obsequia con un cuidado 'Epílogo', un breve ensayo/explicación en el que nos da cuenta de su relación tan duradera con el haiku, que tan bien se ajusta a su poesía, desde sus primeros momentos siempre concisa y podada al límite, y que sitúa el alcance de lo que nos ofrece en este poemario: «Tanto al escribirlos como al leerlos es necesaria una actitud y comprensión de la contemplación, el retiro y el silencio desde donde llegaron a formarse, y que en algunos casos era una vía interior del camino de la purificación y la conciencia». Llama también la atención su reivindicación de uno de esos nombres esenciales en la poesía española de posguerra que, curiosamente, casi siempre se queda fuera de los recuentos oficiales y pedagógicos al uso, Francisco Pino. Frente (pero no contra) el texto de Gómez Tomé, acaso más tendente a la impresión casi inmediata. Contrastamos en los poemarios la distancia evidente entre lo vivido y profundamente meditado (Medrano), decantado una y otra vez hasta hacer brillar el poso de lo esencial, y lo que pasa al papel después de haber sido profundamente vivido y disfrutado en un goce casi más físico que intelectual en el caso de Gómez Tomé, sin que esto suponga el más mínimo demérito, antes al contrario: goza de una capacidad de contagio casi instantánea. No caeré en la inanidad petulante (ni en la petulancia inane) de afirmar que los poemarios se complementan porque en absoluto se necesitan uno al otro: son capaces de sostenerse sólidamente cada uno en sus bien asentadas bases y en sus dispares recorridos, tan lento y cadencioso el de Medrano, de casi obligatoria lectura reposada, tan vivaz y gozoso el de Gómez Tomé, sencillo y estimulante, al que volvemos muchas veces para embriagarnos de su asombro, de su difícilmente contenida euforia. La compartimos con él como el poeta en sus versos hace necesarios copartícipes a sus seres queridos: su padre y sus hijas –del primero aprende, con las segunda comparte y enseña–. No quiero dejarme en el tintero que el libro de Gómez Torné filtra muy adecuadamente la más que probable lectura atenta de las obras del hoy muy rehabilitado Henry David Thoreau, pero todavía me satisface más que me recuerde en muchas ocasiones –tal vez con menos intensidad en sus propósitos, pero esto también lo digo sin desdoro– al excelente poemario de otro paisano, el del (desgraciadamente) muy olvidado Serafín Portillo, La misma sombra. En fin, dos excelentes ejemplos, cada uno en su sitio (¡cuánto hay de lima, cuánto se percibe de labor de decantado en Medrano, cuánto de entusiasmo contagioso en el de Gómez Tomé!) del buen estado de nuestra poesía. Un acierto editorial que merecería la misma suerte y atención fuera que la que debe tener en nuestro territorio. Adolfo Gómez Tomé Editora Regional de Extremadura Méria, 2021 60 páginas Precio: 9 euros.

