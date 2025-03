El viejo periodismo

No dejemos que la realidad de las novedades estropee la buena foto del periodismo que hace Jorge Alacid en 'Los seres queridos'. El título se ... refiere a seis caracteres alrededor de cuyos casos se articulan sendas narraciones de un paisaje cualquiera de capital provincial española de mediados de los setenta. Juzgado por el canon, encajaría en la condición de volumen de relatos, lo que no lo desmerecería en ningún caso. Antonio Muñoz Molina y Enric González, que se presumen grandes lectores, lo ponderan como «novela», y así le parece al propio autor, así que ellos verán.

El libro, generoso en tamaño y algo menos en páginas, colaría como dossier de casos resueltos impublicables hechos ficción. Ha aparecido hace poco y tiene lo que hay que tener. El rigor del idioma como un pincel. Una escritura segura, con prestigio, aplomo y tralla periodística, poco familiarizada con la pompa gratuita, que logra transmitir a la perfección la grisura y el aburrimiento provinciano sin adolecer de estos defectos.

En primer lugar, 'Los seres queridos' supone una amenaza para mindundis, que abundan en los timones de los periódicos. Muchos de estos son supervivientes de las malas jugadas perpetradas por inútiles que los han llevado a situaciones críticas. Otros desaparecieron, desgracia por la que llevaremos luto hasta el final los amantes declarados de la prensa local. Por suerte, los mediocres quedan contrarrestados por las buenas artes de personas como el propio Alacid, capaz de escribir un tomo que es a la vez narrativo, manual de instrucciones o crónica histórica y social. Quienes quieran dignificar el oficio de editar periódicos (de papel, de toda la vida) deben considerarlo, tal cual, libro de estilo. Porque quien ejecuta semejante obra ha aprendido antes ese aspecto, que ni siquiera dominan todos los directores de cabeceras nacionales.

Jorge Alacid deja caer que se ha sentido desairado como periodista por trabajar en provincias, pero los diarios 'La Rioja' o 'Las Provincias', bajo su supervisión, adquirieron un tono fresco y libérrimo del que carecen muchos rotativos de postín. Alacid baja al barro con la redacción, escribe reportajes y columnas sobre política internacional o el florecimiento de los almendros. El único día que nos hemos visto, para hablar de este libro, firmaba una entrevista a doble página con el embajador del Reino Unido en España. Esta lección más les valdría tenerla en cuenta a los que solo se dejan ver en actos de sociedad.

'Los seres queridos' empieza con el director Viberti contemplando la jubilación de uno de sus más leales empleados (las amistades son confusas aquí, y encima el operario reaparece luego sin venir a cuento) y acaba con su propia marcha, en una circunstancia que es al tiempo una traición a sí mismo, pero no deja de reflejar la realidad. Entre medias hay partidas clandestinas de cartas, compadreo, olor a naftalina y polvo de décadas. Redactores que van a avisar de las noticias a los cafés y, en estos, clientes que llaman a los camareros por su nombre. Viberti, su secretaria y la nueva hornada de políticos de la Transición con los pies sobre la tierra, y metidos en el barro los de tantas autoridades que vieron cómo su halo se apagaba con el crepúsculo del régimen, aunque siguieran mandando los mismos. El poeta Alfonseda, conspirador en los rincones, con una existencia pacata que solo hace entender que su final será delirante.

El catálogo de frustraciones que va acumulando Viberti no corre a cargo de una visión justiciera y esperanzadora del futuro, sino del fatalismo alimentado por una carrera donde los silencios y los frenos son igual de importantes que los gritos y los acelerones. En cierto modo se trata de un observador condescendiente con la atmósfera que le rodea, con los de arriba y los de abajo, llegando a calificarse de «as del paternalismo» y ser acusado de «periodista especializado en no publicar nada».

A escala argumentativa el texto es pura fibra, nervio, condensación. Habrá quien rebata que eso no funciona en el largo recorrido. Alacid no es amigo de la escritura creativa y los inventos, y sí de este ensamblaje característico del género negro o policial, que suscita una lectura rápida. Se puede decir que no sobra nada en lo que se refiere al estilo. En cuanto a los detalles, los hay que agregan a los protagonistas características que les vuelven reconocibles.

«¿Acostumbra usted a visitar partidas ilegales de cartas o a interpretar cánticos, como Viberti?», le pregunté a Alacid. «No, no, esos rasgos se los adjudiqué para darle una apariencia más bohemia. No quería que el personaje fuese una rata de oficina», protestó él.

El anecdotario de la obra está muy bien nutrido, aunque los casos del futbolista y el indiano no son imprescindibles. En cambio, se echa de menos la historia de la dama transfigurada que cruzaba desde Levante hasta las Baleares, caminando sobre las aguas como Jesucristo y haciendo escala en las Columbretes. Será porque es más acorde con el nuevo destino de Alacid, y resulte mejor en una posible próxima entrega. Queda pendiente, si antes no se cruza en su camino la puerta giratoria de la política (ya habrá tenido alguna oportunidad) y se decide a adentrarse en ella (esto no, gracias a Dios y por suerte para los lectores de prensa local, y ahora también de libros).

A los innumerables desinformados les diríamos que leyeran 'Los seres queridos', a ver si se les pega algo y aprenden a dirigir empresas periodísticas, o al menos a redactar como Dios manda. Desde aquí haremos lo propio; y puesto que la ocasión lo merece, no renunciaremos a soltar algún latinajo. El más procedente, «sic transit gloria mundi».

«Jorge, ¿usted en su carrera se ha parecido más a Viberti o a Marcial?», le pregunté. «A todos nos ha tocado hacer alguna vez el papel de uno y de otro», se resignó el autor prudentemente.

¡Larga vida a todas las sagas provinciales de seres queridos!