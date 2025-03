Vidas paralelas La tercera novela de Maggie O'Farrell, publicada en 2004 e inédita hasta ahora en español, muestra su talento aunque no es tan redonda como 'Hamnet'

Viernes, 17 de mayo 2024

Publicada en 2004 e inédita hasta ahora en español, 'La distancia que nos separa' es la tercera novela de Maggie O'Farrell. El lector que ... llegue ahora hasta ella atraído por el éxito de 'Hamnet', el libro con el que la autora irlandesa disparó su popularidad hace tres años, no encontrará esta vez una historia que funciona como un mecanismo de precisión, pero podrá realizar a cambio un ejercicio interesante. Consiste en ver a un escritor que tiene un talento evidente y original y está en el proceso de controlarlo y ponerlo completamente a su servicio. La ventaja para los de O'Farrell es que, si no estamos ante una novela redonda, sí estamos ante una que les resultará reconocible. La autora de las narraciones simultáneas, los secretos que el paso del tiempo no logra sepultar y los personajes de algún modo disociados ya está presente en estas páginas.

La distancia que nos separa MAGGIE O´FARRELL Traducción: Concha Cardeñoso. Editorial: Libros del Asteroide. 336 páginas. 22,95 euros La novela comienza de un modo espectacular que, de tan intenso, roza el alarde. O'Farrell entrelaza dos historias que se nos presentan en paralelo y avanzan con escenas breves y trepidantes. Mientras en Londres una joven productora de radio llamada Stella se cruza con un hombre que le devuelve sin que sepamos por qué a lo peor de su pasado, en Hong Kong, Jake, un joven profesional de la industria del cine, celebra el Año Nuevo con sus amigos y su novia y se ve envuelto en una avalancha humana. Ambos sucesos generan en los personajes una reacción que combina la huida y la búsqueda. El lector pronto entiende que la novela encierra una especie de misterio doble. Uno tiene que ver con los motivos de Jake y Stella y el otro con el modo en que la autora va a conseguir unir de un modo coherente a dos personajes que casi parecen haber sido escogidos al azar, cada uno en un rincón del mundo. El método que sigue O'Farrell para conseguir lo segundo consiste en ampliar las redes familiares de los personajes hasta que estas entran en contacto. Hacerlo le sirve para dotar de raíces a dos protagonistas marcados por el desplazamiento y, sobre todo, para moverse con libertad por el tiempo y el espacio desplegando un catálogo por momentos impresionante de personajes e historias familiares. Un problema llamativo del libro es que algunos de esos personajes —en especial Nina, la hermana de Stella— tienen más presencia que los protagonistas: dos criaturas obstinadamente anodinas. Otro mucho mayor es que el motor de la novela es en extremo aparatoso y sentimental, rozando en ocasiones la lógica interna de la teleserie, siempre pródiga en altas tensiones y golpes de efecto. El manejo sutil y maestro de los hilos que conectan el pasado con el presente es una lección que en 2004 Maggie O'Farrell aún estaba por aprender.

