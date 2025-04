Vidas paralelas

Domingo Ródenas ha escrito un libro para reivindicar la figura de Guillermo de Torre que es, a la vez, una minuciosa crónica de lo mejor ... de la cultura española en los años veinte y treinta del pasado siglo; también de la labor del exilio republicano español en Argentina. A la reivindicación de un olvidado, se añade un intento de desmitificación del nada olvidado Jorge Luis Borges, cuya categoría humana no estaría a la altura de su genio literario.

El joven Borges fue compañero de Guillermo de Torre en la aventura ultraísta; luego sería su cuñado, y durante unos años vivieron bajo el mismo techo. Nunca se llevaron demasiado bien. Hay una historia de rivalidades y celos en esa relación, que Domingo Ródenas nos cuenta quizá no con demasiada imparcialidad. 'El orden del azar', subtitulado muy precisamente 'Guillermo de Torre entre los Borges', es una obra fundamental para conocer la historia de las vanguardias, el esplendor de la Edad de Plata, la creación de la colección Austral y de la editorial Losada, tan decisivas para la difusión de la mejor literatura a partir de los años cuarenta. Y está llena de esas pequeñas anécdotas ilustrativas casi siempre, que llenan de verdad la historia literaria.

Y dicho esto, que es lo principal, señalaré algunos lapsus, como suelo hacer en estas notas de lectura que, contra lo que suele ser común en las reseñas, no forman parte de la promoción editorial, no son publicidad por otros medios. El primero tiene que ver con la 'edición' –en el sentido inglés– del texto. Consta la investigación de dos partes. La más extensa termina con la instalación definitiva de Guillermo de Torre en Argentina. De 529 páginas, ocupa unas 450 por lo que la segunda parte, los años argentinos del crítico y editor hasta su muerte en 1971, podría considerarse casi como un apéndice. Pero Domingo Ródenas no la coloca al final, siguiendo el orden cronológico, sino que va alternando los capítulos de una y otra sección, como en la manida fórmula utilizada por tantos novelistas rutinariamente innovadores. Ese vaivén, que no añade nada, cansa pronto y yo aconsejaría leer seguida la minuciosa crónica de los días españoles y europeos.

Otro reparo tiene que ver con la falta de referencia de las citas. Cierto que así se agiliza la lectura. Pero el lector que tenga curiosidad por conocer «los versos afligidos que Borges garrapateaba en un cuaderno» allá por 1940, y que Guillermo de Torre parafrasea minuciosamente en las página 504-505 no tendrá manera de encontrarlos. Tampoco podemos ver en su contexto los comentarios homófobos de Claudio Guillén a propósito del libro 'En España con Federico García Lorca', de Carlos Morla Lynch, que a su juicio «tiene un tufillo (un tufazo) tan carca y afeminado que no hay quien lo aguante».

Tenemos que creer bajo palabra, como si de un novelista se tratara, lo que Domingo Ródenas nos cuenta. Pero, acá y allá, ciertos deslices nos hacen poner en duda su credibilidad. Afirma, por ejemplo, que «las dimisiones de ministros abocaron a Primo de Rivera a presentar su renuncia el 28 de enero». Pero no hubo tales dimisiones de ministros durante la dictadura: Primo dimitió tras publicar una nota oficiosa en la que pedía a los Capitanes Generales que confirmaran o no su apoyo. Tampoco es cierta la 'autoproclamación' de Hitler como canciller en 1933: se le proclamó de acuerdo con la legalidad vigente en la República de Weimar, otra cosa es lo que él haría después con esa legalidad. Y pasando de la gran historia a la pequeña historia, el primer libro de José Ferrater Mora, 'Cóctel de verdad', no lleva prólogo de Jarnés (el prólogo es del propio autor), como se afirma en la página 397.

Detalles de distinta importancia, inevitables lapsus, pero que nos hacer dudar de tantas citas y datos que no se nos permite comprobar. Quizá del material inédito si se nos debería indicar la fuente, aunque fuera mediante un código QR, como una parte de las sugerentes, y con frecuencia inéditas, ilustraciones.

Otros puntos discutibles tienen que ver con el continuo menosprecio de Borges, no siempre justificado. A propósito de un incidente violento presenciado por Torre y Borges en el verano de 1931, se nos dice que «Borges, en el futuro y según su costumbre, falsearía lo ocurrido», pero la única muestra que se nos ofrece de esa falsificación es el cuento titulado 'El muerto', de 1946, y cuya acción transcurre a finales del siglo XIX. ¿Inspirarse en un hecho real para crear un relato independiente es falsificarlo?

En el artículo 'Nuestras imposibilidades', publicado por Borges en 'Sur' en 1931 ve Domingo Ródenas «una toma de distancia respecto al nacionalismo ardoroso de años atrás que había nutrido una parte no desdeñable de su obra durante ocho años». Y esa podría ser la razón de que lo suprimiera «en el maquillaje integral de sí mismo que fueron sus obras completas». Rara razón esa. Dicho artículo se incluyó en 1932 en el libro 'Discusión', uno de sus títulos iniciales con los que Borges no estaba conforme y que decidió dejar fuera de sus obras completas, junto a cientos y cientos de artículos además, como esa minuciosa maravilla que son sus 'Textos cautivos'. Llamar a esa labor de selección «maquillaje integral» parece excesivo. 'Nuestras imposibilidades', por cierto, se incluiría todavía en vida de Borges en el volumen 'Ficcionario'.

Esta sucesión de apostillas pueden dar una idea equivocada de un volumen que reúne la labor de muchos años de investigación. Pero no resisto la tentación de una apostilla más. Se cita una carta de Carmen Conde, escrita en 1939: «Por aquí todo va magníficamente: ¡Viva España! ¡Viva su Caudillo! Se embriaga una de gloria y de satisfacción. Gozamos de una paz espléndidamente ganada». Y a Domingo Ródenas solo se le ocurre apostillar: «Entre los esplendores de esa victoria estaban los centenares de miles de muertos y las decenas de miles de exiliados». Como si Carmen Conde, que tenía a su marido escondido en Murcia mientras ella vivía en Madrid temiendo ser detenida en cualquier momento, no lo supiera. El estudioso parece considerar sinceras unas palabras destinadas a burlar la censura y nos presenta a Torre «consternado» por esa conversión al franquismo, que supondría otro desengaño más, como el de Ortega.