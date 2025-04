Vidas de cerca y lejos

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 7 de mayo 2022, 10:17 Comenta Compartir

Me gusta pensar que es una necesidad inherente al ser humano el hecho de contar y de que nos cuenten historias. Si pensamos en ello, ... enseguida nos apercibiríamos de que, los que tenemos la suerte de vivir en sociedad y no estar solos dentro de ella, incluimos en nuestro «¿qué tal?» de cada saludo cotidiano el deseo casi explícito de que, desde el primer momento, nuestro interlocutor sacie nuestra ansiedad con el relato, preferentemente ocurrente y ameno, de los hechos acaecidos donde, cuando, como y a quienes sea. Tal vez alguien más cínico o insensible pensará que todo esto no es más que una estrategia, porque mientras nos deleitamos con las historias que se nos narran nos olvidamos de la propia y así podemos digerirla mejor. Si digo todo esto es porque en esta novela lo que van a encontrar los lectores es eso: una serie de historias que se van entrelazando, yendo hacia atrás en el tiempo para explicar los sucesos con que la acción se inicia y descubriendo, a la vez, unos personajes atractivos, casi imborrables ya. Y, claro, tal vez por suceder todo en lugares y tiempos algo lejanos y remotos nos alivien de esa circunstancia personal que queremos obviar. Sin embargo, lo que termina por pasar es que, por la índole de las cosas que se nos cuentan, lo narrado termina por descubrirnos a cualquiera de nosotros mismos detrás de esos caracteres y peripecias. Pero esto que cuento es obvio cuando hablamos de Kent Haruf, ese fabuloso autor que descubrimos gracias a su rescatada 'Trilogía de la llanura' y ese dulcísimo colofón, novelístico y vital, que supuso 'Nosotros en la noche'. Ahora se rescata una novela anterior que no desmerece frente a las que el lector selecto ya conoce. Y uno piensa en la inmensa suerte que tiene de haber podido saber de estas historias tan entrañables que tanto bien nos hacen aunque alguna llegue a descomponernos el cuerpo.

El vínculo más fuerte Kent Haruf Editorial: Literatura Random House. Barcelona, 2021 240 páginas Precio: 18,90 euros Como esta. El lector acostumbrado puede que olvide el nombre del autor, incluso del título de la propia novela ('El vínculo más fuerte'), pero lo que es seguro es que, cuando termine con lo que se cuenta en este relato ya habrá un erigido una peana especial en su particular panteón de personajes señeros e inolvidables para colocar a toda esta familia Goodnough que vino a instalarse a este universo exclusivo que es la inventada ciudad de Holt, Colorado, donde Haruf sitúa la peripecia de casi todas sus fábulas. Y se reconcomerá con el desmedido egoísmo de ese Roy, iniciador de la saga familiar; ese impresentable padre devenido uno de esos personajes tan repulsivos que nos echamos a la cara de vez en cuando. O la sufrida Ada, su desdichada esposa, que tan pronto fallece sumida en la pena de tener que lidiar con una tierra que nunca le agradó y a sus sufridos hijos, el pequeño y luego alocado Lyman, sometido al yugo paterno y que solamente podrá aprovechar la siniestra oportunidad de intentar enrolarse en el ejército (¡con casi 40 años!) cuando EE UU declara la guerra a Japón tras el bombardeo de Pearl Harbour y entra por fin, con armas y bagajes en el conflicto bélico, como única manera posible de escapar de su dominio. Y, por supuesto, el gran personaje central de Edith, la hija, que se convierte en el epicentro de la novela. Con ella en un hospital, ingresada, retenida y probablemente acusada de un asesinato se empieza a desenvolver la trama. En su devenir lo que contemplamos es el relato que un observador cercano –testigo de buena parte de los hechos, como es el hijo de los únicos vecinos que tuvieron, instalados a casi un kilómetro de distancia de la casa familiar– termina haciendo para revelar el estado actual de la cuestión. De la mano de este Sandy Roscoe, que va contando a un interlocutor interesado en desvelar el misterio que rodea a la acción de Edith, su opinión de la misma, después de haberle negado previamente cualquier información, vamos descubriendo los entresijos de la vida de esta inolvidable mujer que lo entregó todo, que fue capaz de renunciar a su felicidad con tal de ser fiel a un padre déspota que la tiranizó y humilló sin que ella nunca faltase a su compromiso para con él: una mujer que tendrá que esperar muchos años para disfrutar de un brevísimo lapso de felicidad y que, tras una serie de reveses, volverá a sucumbir a su necesidad incoercible de cuidar de los demás. Sandy Roscoe, en su narración pone ante su interlocutor y ante nuestros ojos, toda una vida abnegada, una vida admirable, al servicio de los demás que tan profundamente nos admira como nos desconsuela: una vida de amor y renuncia; una vida de mierda, en realidad, que ella asume con la dignidad chorreando a borbotones por cada poro de su cuerpo. Una novela inolvidable.

