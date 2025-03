Vida paralela

PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Sábado, 20 de mayo 2023, 16:06 Comenta Compartir

La intuición de que solo se vive en el pasado y de que el pasado no se forma solo con lo realmente sucedido explica este ... libro de André Aciman. En términos de escritura autobiográfica, 'Homo irrealis' podría ser el reverso de la estupenda 'Lejos de Egipto' (Libros del Asteroide), las memorias de infancia del autor nacido en Alejandría: un texto que no gira sobre los hechos, sino sobre su experiencia, y que no aspira a reproducir narrativamente la vida de un hombre, sino la conversación interior que ese hombre mantiene consigo mismo cuando piensa en lo vivido. Eso explica el carácter fragmentario, disperso y circular del libro, su melodía propensa a la repetición y su libertad para considerar tan importante lo que nunca ocurrió o lo que pudo ocurrir como lo que realmente ocurrió.

«Recordamos mejor lo que jamás sucedió», escribe Aciman, glosando en un paseo por Roma sus estancias en la ciudad y algunos episodios de iniciación sexual durante su adolescencia. Esa reflexión biográfica se entremezcla con lo leído sobre los viajes de Freud a Roma y con la visita al Apolo Sauróctono de los Museos Vaticanos. La combinación entre vida y cultura es constante y conforma el libro afianzando su tesis: lo irreal, en este caso lo leído o lo visto en una pantalla o un museo, puede ser una experiencia real y decisiva. De ese modo, en las páginas de 'Homo irrealis' el autor recuerda Alejandría a través de Cavafis, persigue una noche blanca en San Petersburgo siguiendo los pasos de Dostoievski o reconstruye una historia de amor a través del cine de Éric Rohmer. El automatismo en la glosa cultural que se advierte en algunos de los capítulos finales del libro señala el mayor riesgo que asume André Aciman. Tiene que ver con sobrepasar la distancia que transforma al narrador en un simple espectador de sí mismo y en hacer de eso una plantilla infalible. Curiosamente, el autor identifica el problema en una cita de Pessoa, otro de sus escritores favoritos: «Me he vuelto una figura de libro, una vida leída». A cambio, son mayoría los capítulos de 'Homo irrealis' en los que la implicación biográfica da sentido a la reflexión literaria o artística. El libro gana cuando incide en la idea de que los pasados posibles conforman el presente de algún modo. Lo hace impulsado por la característica escritura de Aciman, que es capaz de convocar en sus páginas una originalísima temperatura al tiempo nostálgica y reflexiva. La traducción española funciona a ese respecto muy bien, consiguiendo extensas tiradas de frases de largo periodo que van y vuelven sobre una idea de un modo hipnótico que se diría aspira a reproducir el ritmo del pensamiento en el interior de la cabeza de un paseante ensimismado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión