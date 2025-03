Vida y fútbol

Todo buen aficionado sabe que cuando determinados partidos de fútbol terminan en empate es necesario jugar un tiempo de prórroga para dirimir el ganador final. ... En este sorprendente libro, el gran poeta Carlos Marzal –también excelente novelista– se nos descubre como un furibundo forofo del deporte rey. Y su afición le lleva casi a plantearnos su lectura como una especie de partido (valga que está dividido en dos no caprichosas 'Primera parte' y 'Segunda parte') de lo más interesante y entretenido hasta el final. Hasta que este se produce hemos viajado por sus páginas casi convenciéndonos de las bondades del espectáculo que este fenómeno, más sociológico ya que deportivo, atesora. Para ello, el autor opta por desplegar un atractivo hilo de Ariadna con el que canaliza su abarrotado contenido: el propio Marzal proyectando y contagiando su gran pasión en su hijo varón y la continuidad que el chaval le garantiza jugando en diferentes categorías alevines y juveniles de equipos federados. El eje del partido que Marzal nos narra en este atractivo tocho es la fidelidad abnegada de un padre al que casi todos los días de la semana le toca llevar al crío a los entrenamientos y partidos que le toca disputar. El peculiar mundo que rodea a todo esto (sus relaciones con otros padres más o menos comprometidos, los desafueros que los progenitores cometen y un sinfín de anécdotas) le sirve como tronco del que hacer brotar sucesivas y gozosas ramas que van conduciendo, de manera amena y entretenida, a otras muchas facetas que el deporte rey desencadena.

Pero a lo largo del partido podemos descubrir episodios broncos, tanganas, entradas alevosas que agitan cualquier encuentro. Por citar uno –planteado casi como una magnífica novelita que pudiera leerse aparte– me quedo con el relato de una violenta noche que tres de los más grandes poetas valencianos de los últimos años (amigos íntimos por lo demás y que, curiosamente, en su momento también acudieron al aula de poesía 'Enrique Díez-Canedo' y dejaron un recuerdo imborrable: el propio Marzal, Vicente Gallego y el ya tristemente desaparecido Miguel Ángel Velasco) vivieron sumidos en una trifulca terrible en aquellas noches gloriosas de la 'ruta del bakalao' que tanto animaron el final de la movida valenciana en los 90. Y al lado de estos episodios broncos, repaso bromista de alineaciones de intelectuales que desvirtúan ese gran conflicto entre fútbol y cultura, por no parecer este deporte propio de intelectuales; muchas anécdotas aquí recogidas muestran precisamente lo contrario. Marzal, a lo largo de su caudalosa obra, no tiene reparo en desviarse del tratado futbolístico, para derivar hacia cuestiones más propias de su condición de poeta y literato, con lo que el campo de adeptos aumenta exponencialmente. Con todo, es siempre una anécdota futbolística la que suscita la diferente singladura. El libro parece construido por la recuperación de distintas aproximaciones, comentarios y reflexiones sobre el fútbol (aficiones entusiastas, alineaciones ilustres, fichajes escandalosos) que Marzal ha ido desperdigando en colaboraciones en revistas más o menos especializadas –algunas de las anécdotas y comentarios se repiten, pero el autor es consciente de ello, porque lo que está claro es que el fútbol le sirve de detonante para reflexiones mucho más amplias (sentimentales y muy personales a veces) sobre diferentes asuntos–.

Marzal es entusiasta declarado del «fair play», no quiere hacer sangre en determinadas cuestiones; el partido está a punto de acabar, vamos ganando «de uno» y entonces, de la manera más alevosa e inesperada, va el rival y empata y hay que jugar la prórroga de la que avisé al comienzo de estas letras. Cuando a un equipo que ha jugado bien le empatan de manera inesperada al final, suele venirse abajo. Y aquí ocurre esto. Un excelente poeta como fue Antonio Cabrera va a tomar un inusitado protagonismo en un lance desgraciado, el más desgraciado de todos los lances posibles que tuvieran que ver con el mundo futbolístico. Es un cierre de oro; es un cierre perfecto, pero es un final muy triste para un libro que se lee, incluso para los no aficionados, como una gran novela y como un gran reportaje. El fútbol está por encima de un mal resultado; la vida, a veces, no tiene otro remedio. Una dolorosa, pero gran lección.