Vida de Ana

Cuando uno viaja por Grecia es imposible no ver en sus iglesias, monasterios, algún tipo de arquitectura y ya no digamos su gastronomía, la presencia otomana. Si uno viaja hacia el norte, de Tesalónica (ciudad de la Macedonia helena donde en los restaurantes o tabernas ... te regalan los postres) hacia arriba, hacia la frontera con Bulgaria o Turquía, esa influencia se hace más acusada. Si uno degusta la dulcería turca es evidente que le recordará a la de Grecia o la de Grecia a la turca. Si se quiere tener una idea exacta de Grecia, no basta con estirarse en las playas de sus islas. Hay que pisar el continente, ver su ganadería, sus oliveras. Y luego visitar Turquía y estudiar sus similitudes. Si algún lector recogiera mis humildes sugerencias, después le aconsejaría leer a la escritora griega María Iordanidu, nacida en Constantinopla en 1897 y fallecida en Atenas en 1989.

La historia de Grecia al comienzo del siglo veinte fue trágica. Expulsión y éxodo de los griegos de Constantinopla a una Grecia ya independiente, luego una dictadura muy dura y para terminar, la invasión nazi y el exterminio casi total de su población judía-sefardí (aquellos lejanos judíos que fueron expulsados por los Reyes Católicos en 1492) en el campo de Auschwitz. Todo ello tiene que ver con el libro de María Iordanidu, 'Como los pájaros atolondrados'. Todo comienza con la primera novela autobiográfica de la escritora griega, 'Loxandra', editada por Acantilado en 2018. De aquí sale la protagonista, Ana, nieta de Loxandra, nacida, como la autora, en Constantinopla. Ana es pequeña cuando debe exiliarse con sus padres en Rusia. Allí los sorprende la Revolución de Octubre y marchan a Alejandría. La novela se divide en dos partes, la primera transcurre en Alejandría y la segunda, en Atenas. En la primera ciudad, Ana madura emocionalmente e intelectualmente. Su avidez por saber la salva de la miseria material y moral en que está a punto de caer. Por fin consigue, muy jovencita, un empleo como archivera en una empresa de importación. Un día conoce al Maestro, un señor mayor que ella, militante del partido comunista y gran movilizador cultural. Justo lo que Ana necesitaba. Con el tiempo la relación entre maestro y alumna se convierte en matrimonio. Tienen un hijo. No voy a contar más porque vale la pena que el lector vaya siguiendo el argumento y descubriendo lo que les espera (o no) a los protagonistas de esta bella, melancólica historia a la que no es ajena una parte importante de la historia del Mediterráneo oriental. Ana, como su abuela Loxandra, nunca emite la más mínima queja existencial. Como ella, se enfrenta a los desaires de la vida con una moral de fierro y suprema inteligencia emocional. Nunca, como algunos pobres pájaros, se atolondra.

