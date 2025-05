Víctor del Árbol y el malvado demiurgo

El caso del héroe novelesco que cae en una diabólica trama que le inculpa de una serie de asesinatos constituye una de las recetas que ... se han convertido en clásicas dentro del género policíaco. El verdadero asesino adquiere una categoría demiúrgica en el argumento, por la cual su voluntad de hacer el mal y de meter al bueno en verdaderos apuros ante la Ley solo es comparable con la infinidad de sofisticados recursos que tiene al alcance de la mano para realizar su vil propósito. Estos adquieren una extraordinaria dimensión que a menudo roza lo fantástico y que resultaría improbable en la vida real. Nadie suele disponer de tal despliegue de recursos ni es tan perverso como para tomarse tantas molestias con el objetivo de hacer daño a una infeliz o a un pobre tipo. Un ilustrativo ejemplo de esta fórmula narrativa lo encontramos en 'Absentia', una serie televisiva en la que la agente del FBI Emily Byrne no solo sufre un secuestro de seis largos años durante el cual le borran la memoria sino que, cuando consigue liberarse de la pesadilla, es acusada de una serie de asesinatos. El último ejemplo de esta receta de 'thriller' policíaco lo hallamos en 'Sospechoso', serie protagonizada por un exitoso psicólogo (Joe O'Loughlin) diagnosticado de Parkinson que ha de pasar las de Caín hasta demostrar su inocencia en una serie de crímenes planeados por un cerebro retorcido hasta el delirio. A esta asfixiante receta responde de una manera literal 'Nadie en esta tierra', la última entrega narrativa del escritor barcelonés Víctor del Árbol.

Julián Leal, el héroe de la historia, es un inspector de policía en Barcelona al que, a sus 41 años, le acaban de diagnosticar un avanzado cáncer de riñón que limita de un modo serio sus expectativas de vida. Para colmo, su situación laboral atraviesa un complicado momento. Le han abierto un expediente que le suspende de empleo y sueldo por propinar una paliza a un sospechoso de un delito de abusos a menores. O sea, que diríase que al pobre le ha mirado un tuerto. En ese difícil contexto vital y profesional, decide volver al pueblo gallego que abandonó treinta años atrás y a la edad de once años de un modo traumático, después de perder a su familia y de ver su casa incendiada, de la que hoy solo quedan las ruinas.

A ese calamitoso cuadro se añade el reencuentro con un pasado no exento de oscuridades; con una realidad social marcada por el tráfico de drogas; con unos antiguos amigos que guardan feos secretos y con una serie de asesinatos que empiezan a producirse tras su llegada y que lo señalan a él como principal sospechoso. Por si no fuera suficiente la trama conspirativa que alguien ha urdido a su alrededor, nuestro hombre tiene un encarnizado enemigo en Barcelona: el comisario Heredia. Se trata de un tipo ambicioso, resentido y sin escrúpulos que le tiene ganas desde hace años y que no va a ser su mejor aliado precisamente en ese enrevesado contexto.

Nadie en esta tierra Víctor del Árbol. Editorial: Destino. 438 páginas. Precio: 20,90 euros.

A Víctor del Árbol le gusta echar leña al fuego narrativo. Uno de los rasgos que han definido su trayectoria literaria es el de una audacia que no repara en gastos a la hora de introducir elementos dramáticos en sus argumentos si bien resulta a la vez obligada la existencia de alguna ventana por la que puedan escapar sus protagonistas cuando parecen totalmente cercados. En este caso, la ventana es Virginia, la compañera y amiga de Julián Leal, que cree en su inocencia y que le acompañará en su arriesgada investigación aunque tendrá que enfrentarse a momentos difíciles que pondrán esa misma lealtad seriamente a prueba. Virginia tiene a su vez (no podía ser de otra manera) una historia personal de enfrentamiento con su propio padre por negarse a seguir las directrices que este deseaba imponerle.

En cuanto al esquema puramente técnico, la novela se mueve entre dos tiempos que hacen del vaivén analéptico un recurrente recurso narrativo. Por un lado, está el tiempo de un presente que se sitúa en el año 2005; por otro lado está el tiempo de un pasado que retrotrae la acción tres décadas. A ese vaivén se suma el de la combinación de la tercera persona con la primera y la segunda en los diferentes tramos narrativos que se alternan en el libro. Y se añade también un atrevido planteamiento como es el de hacer hablar al asesino desde las primera páginas confesándonos su culpa aunque ocultándonos su nombre. De este modo la tensión del 'thriller' no se centra en descubrir al culpable sino en la ciertamente lograda peripecia del personaje central en la demostración de su inocencia.