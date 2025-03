ENRIQUE GARCÍA FUENTES Viernes, 28 de julio 2023, 23:45 Comenta Compartir

Prevenidos, porque esta es una de esas novelas con las que uno se piensa mucho si acometer su lectura: casi seiscientas páginas, y quien más ... y quien menos ya anda un poquito escarmentado y hace y mucho tiempo que cantidad y calidad no son sinónimos necesariamente. Luego ya algún experimentado (o enteradillo, según se prefiera) se fija en que el nombre del autor le suena. Es verdad; Amor Towles (Boston 1964) consiguió gran predicamento con su anterior entrega 'Un caballero en Moscú', pero ese dato no puedo contrastárselo porque yo (condicionado por una crítica adversa que hizo del libro alguien de mi entera confianza) no la leí; pero sí había leído y disfrutado la anterior, 'Normas de cortesía', así que ahora, que he tenido unos días libres, me he atrevido con esta narración que, literalmente, se bebe y no tengo más remedio que recomendársela encarecidamente.

Las razones son muchas y todas, absolutamente todas, están incardinadas en el concepto de lo que debiéramos entender como «buena literatura»: una acción vertiginosa, unos personajes inolvidables, perfecto manejo de los tiempos y una concatenación de hechos que cumplen a rajatabla el viejo concepto cervantino de que cuanto se cuenta en una novela (sin dejar de ser ficción) no se aparte de la verdad (eso que entendemos como «verosimilitud», que aquí queda muchas veces colgando del filo, pero sin llegar a caerse nunca). Y, además, y tal vez por encima de todo, unos sólidos presupuestos éticos que guían la acción de los protagonistas –o, al menos de algunos de ellos, aunque todos y cada uno guardan su razón, más o menos admisible, para obrar como actúan– que encarrilan perfectamente el curso de los hechos y los conducen, aparentemente sin esfuerzo, hasta el muy logrado final. Ampliar La novela presenta un esquema análogo que va repitiéndose a lo largo de toda la narración; centrada en tres personajes principales (tres mosqueteros que, como se sabe, son en realidad cuatro: el cabal Emmett, el contradictorio Duchess, el disminuido Woolly y, bueno, el inefable y soñador Billy, hermano del primero) asistimos a la bifurcación de historias según se vayan centrando en alguno de los protagonistas. Cada uno de ellos va ofreciendo su punto de vista y completa (aunque a veces repita) la concatenación de los hechos que van sucediéndose. Que el eje central de la narración sea un viaje permite la propensión a ello y, a veces, hasta justifica cierta inverosimilitud en las historias porque lo que parece importarle al narrador es mantener constantemente la atención del lector basándose en la imperiosa necesidad que tenemos todos de que nos cuenten cosas. Emmet vuelve a casa al ver su condena reducida en el correccional donde está debido a la muerte de su padre. Aquí sólo le espera su hermano, pues su madre se marchó hace mucho. Sin raíces, sin futuro, los dos hermanos deciden partir a San Francisco, a donde les conduce el rastro que su madre dejó tras su fuga. Para ello deciden tomar la autopista Lincoln, que recorre Estados Unidos de este a oeste, desde Times Square, en la ciudad de Nueva York, hasta San Francisco. La narración se divide en diez partes, una por cada día de viaje, y, por supuesto, nada es, desde el principio, como el lector imagina y lo que parece que será un «road trip» en toda regla, se convierte en algo mucho más complejo. El lector avezado ya va deduciendo que el viaje «físico» se enriquece con el periplo espiritual y mental que cada uno de los protagonistas (y de los personajes que se les cruzan y acompañan) va también experimentando. En casi todos ellos late una cierta preocupación por cerrar historias que se abren o ya venían abiertas; a fin de cuentas lo importante parece ser la reconciliación con el pasado de cada uno, en casi todos los casos determinado por la mala suerte y la desdichada influencia de padres y familiares en su infancia. Como se dice en un momento de la novela: «Para empezar de cero es necesario hacer borrón y cuenta nueva. Y eso significa pagar todo lo que debes y cobrar lo que te deben». A ello contribuirá en gran medida un elenco de secundarios inolvidable: la dulce y abnegada Sally, que lucha por un futuro que decida ella misma, el malvado predicador Father John, el gran Ulysses Dixon, en busca de su Ítaca particular, el alcoholizado y fracasado Fitzy Fitzwilliams, el agradecido Townhouse, o el profesor Abacus Abernathe, autor de Compendio de héroes, aventureros y otros viajeros intrépidos' –el vademécum del que Billy no se separa, pues su auténtico sustento vital y cultural– pero dispuesto a dejarlo todo y vivir una aventura tardía... Gente corriente, en general, de una época que respiraba una inocencia y unos principios que parecen haberse perdido para siempre, a pesar de venir lastrados por circunstancias castrantes: familias disfuncionales, soldados que fueron a la guerra y al volver no tenían nada, etc. Pero todos ellos con una grandeza casi literaria, pues como se palpa en la historias que van sucediendo ante nuestros entretenidos ojos, casi todo estaba ya escrito y siempre se trata, en realidad, de dejar lo que se tiene y no nos satisface y emprender un camino que nos haga mejorar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión