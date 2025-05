Veneración y crítica

El poeta Vicente Gallego, junto con Carlos Marzal uno de los más devotos amigos de Francisco Brines durante las últimas décadas, ha preparado una antología ... del poeta que, aparte de su valor, indudable, se presta a algunas consideraciones. Se centra en la parte de la obra de Brines en la que «mejor queda reflejado su amor por la naturaleza». Incluye todos los poemas que tienen por escenario la casa de Elca, en la que pasó su infamia, luego todos los veranos y al final los largos años de vejez, que «se encuentra situada en un entorno privilegiado, frente al mar azulísimo de Oliva, con el Montgó por horizonte y los valles ardiendo de naranjos entre medias». Las fotografías de Sara Esteban que ilustran el volumen nos muestran una casa que tópicamente calificaríamos de 'viscontiana'. Vicente Gallego nos la describe: «Elca es un caserón del siglo XIX que su padre compró a principios del siglo XX, una construcción sobria, de líneas clásicas, con altos muros de cal e interiores amplios, muy bien contrastados entre luces y sombras. El edificio cuenta además con el generoso patio trasero –del que Paco hizo un espléndido jardín– y con un gran desván donde fue alojando su tremenda biblioteca, que después requirió parte del sótano para encontrar acomodo. Tiene adosada una vivienda para los caseros, disfruta además de una alberca que se utilizaba para el riego de los campos de naranjos colindantes, y en la que el poeta se bañaba de niño en los veranos».

Por una ciega ley del corazón Franscisco Brines Antología poética. Selección y prólogo Vicente Gallego Institució Alfons el Magnànim Valencia, 2022 224 páginas Precio: 17,10 euros.

El poeta Francisco Brines, a las pocas líneas de comenzar el prólogo, se convierte en Paco, el admirado amigo Paco, con lo que desaparece cualquier distancia crítica a la hora de analizar su poesía. Y no es ello malo en sí mismo. Podía haber aprovechado Vicente Gallego estas páginas prologales para ofrecernos un semblanza del poeta. Lo hace, pero entremezclada con análisis y encomios literarios de dudosa validez, como si la fuerza de la amistad le hiciera perder cualquier sentido crítico. La antología –que contiene algunas de las cimas de la poesía de Brines y de la poesía contemporánea– termina con el poema que cierra su último libro, 'Donde muere la muerte', que el poeta no pudo terminar de revisar y en el que reúne poemas dispersos escritos a lo largo de un cuarto de siglo, cuando tenia la impresión de que con 'La última costa' ya había dicho todo lo que tenía que decir. El poema se titula 'El vaso quebrado', se dedica a Carlos (Marzal) y Vicente (Gallego), y dice así: «Hay veces en que el alma / se quiebra como un vaso, / y antes de que se rompa / y muera (porque las cosas mueren / también), llénalo de agua / y bebe, / quiero decir que dejes / las palabras gastadas, bien lavadas / en el fondo quebrado / de tu alma, / y que, si pueden, cante».

Para Vicente Gallego, este poema es uno de los mejores de su autor, «un prodigio de síntesis y de precisión, tan pleno de significado y a la vez tan desnudo de palabras, tan vibrante en su recogimiento. En él quedan puestas de relieve, tanto su concepción mistérica de la poesía como el grado último de despojamiento expresivo al que le condujo su poesía». Y refiere luego la anécdota que está en el origen del poema: «Contaba Paco que un día se le cayó al suelo, rajándose, un vaso que nunca antes había utilizado, así que –con ese talante amoroso que lo caracterizaba– pensó llenarlo de agua y beberla, aunque fuese la primera y última vez que lo haría, de modo que aquel vaso pudiera cumplir con la función para la que había sido concebido». Una anécdota que puede reflejar las manías de una persona, que parece que si tiene una docena de vasos en casa procura beber cada día en uno para que ninguno se sienta 'frustrado', pero que no sirve para elevar a categoría ni simbolizar ningún 'talante amoroso'. Vicente Gallego continúa su ponderación: «Solamente un maestro sería capaz de emplear con tal delicadeza el simbolismo en que respira este poema, evitando que el procedimiento se convierta en camisa de fuerza y ahogue la espontaneidad de la palabra. Todo está vivo y dicho aquí sin recurrir al subrayado, en la pureza del sentir y compartir. El vaso quebrado es el alma que aspira al más alto don, el canto, ya que el alma es el recipiente en que bebemos las aguas frescas de la poesía». Y no se vayan porque aún hay más: «Llegar a respetar un vaso de tal manera es patrimonio de espíritus cristalinos, los grandes gozadores de este mundo». ¿Un espíritu cristalino es el que bebe en un vaso rajado, con riesgo de cortarse, antes de tirarlo? ¿Los grandes gozadores de este mundo hacen eso?

Parece que en la poesía, en lo que algunos llaman poesía, y en la crítica de poesía, en lo que algunos llaman crítica de poesía, cualquier vaguedad y cualquier pretenciosa hipérbole tienen su asiento. Vicente Gallego ni siquiera se ha dado cuenta de que en ese poema, que no haría de Brines el gran poeta que es si no hubiera escrito otras cosas, hay un error de construcción, fácilmente subsanable por otra parte: el sujeto de 'se rompa y muera' no es 'vaso' –como pide el sentido–, sino 'alma'. Por descuido, el poeta no ha dicho en los primeros versos lo que quería decir y por veneración nadie en la editorial se ha atrevido a corregirlo.

Hay más casos en que el amigo del poeta y el estudioso de su poesía se entremezclan de mala manera. Cuando habla de las admiraciones literarias de Brines, no distingue entre las que se manifiestan en sus versos y en su obra crítica de lo que quizá le oyó en alguna conversación. ¿De verdad reconocía Brines «estatura de gigante» a Neruda en los sonetos'? ¿De verdad consideraba a Ángel González un poeta «de segundo plano» entre los de su generación, «un poeta más superficial, menos de segunda lectura»? ¿De verdad era lector asiduo de Gonzalo Rojas, Fina García Marruz y Blanca Varela? Habla el amigo de Paco, no el estudioso de su poesía o de su ensayos, donde no parece quedar ningún eco de esas preferencias.

La veneración acrítica no es la mejor manera de acercar un autor, que se va alejando en el tiempo, a los lectores contemporáneos.