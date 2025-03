Vargas Llosa y la cultura francesa

La relación de Mario Vargas Llosa con el legado cultural francés ha sido estrecha desde los inicios de su formación intelectual y su propia carrera ... literaria. A los 21 años ganó un certamen de cuentos convocado por una importante publicación francesa ('La Revue Française') cuyo premio consistía en una visita a París de quince días que él prolongó hasta un mes. Y tres años después se instaló junto con su primera esposa (la famosa 'tía Julia' de su célebre novela) en la capital del Sena, donde escribió su primera novela, 'La ciudad y los perros'. Su amor a la literatura francesa culminaría en 1975 con la publicación de 'La orgía perpetua', un magnífico ensayo que es un homenaje a Madame Bovary y a lo que podríamos llamar 'la poética narrativa' de Flaubert. Son esa pasión, fielmente mantenida durante toda su vida, y su reciente entrada en la Academia Francesa las que hacen más que oportuna la publicación de un libro como 'Un bárbaro en París', que reúne una amplio conjunto de escritos directamente relacionados con la cultura francesa y la irresistible influencia que esta ejerció sobre él.

Un bárbaro en París. Mario Vargas Llosa Editorial Alfaguara. 288 páginas, 19,90 euros.

Precedidos de un ilustrativo y sinóptico prólogo del escritor y antropólogo peruano Carlos Granés, veinte son en total los textos firmados por Mario Vargas Llosa que dan cuerpo al volumen, el último de ellos el propio 'Discurso de ingreso a la Academia Francesa', que se inicia abordando una cuestión que va a repetirse como un 'leitmotiv' a lo largo de todo el libro, y que ya constituye el tema central de 'El amor a Francia', el texto que lo abre: la atracción y veneración que toda América Latina ha sentido en la época contemporánea por la cultura francesa, hasta constituir una referencia 'reina', sin competidor posible, tanto para los artistas e intelectuales como para la burguesía frívola o las mismas clases populares.

Este hecho, que puede sorprender en un presente en el que la lengua de Molière ha sido arrinconada por la de Shakespeare en la enseñanza y en las esferas de influencia social o de poder internacional, queda perfectamente expresado en una frase que Mario Vargas Llosa cita de Octavio Paz: «París, capital de la cultura latinoamericana». En ella está el alma que flota sobre todas estas páginas en las que el Nobel de Literatura va describiendo las sucesivas devociones y descubrimientos que a lo largo de su vida le ha ido proporcionando el paraíso franco: desde Verne y Alexandre Dumas, con su impagable sentido de la aventura, a los grandes realistas del XIX como Victor Hugo, Stendhal, Balzac... y Flaubert, sobre todo Flaubert, como gran revelación de que el arte de la novela no reside en lo que se cuenta sino en cómo se cuenta.

A través de muchos de estos textos se puede reparar en la atención que Vargas Llosa prestó a esa genuina invención del genio galo que es el malditismo; a Baudelaire y a Rimbaud; al «pensamiento ardiente y glacial» de Bataille y al grupo de los surrealistas, cuya poética de ruido, violencias y desafíos llega a definir como «un apocalipsis en un vaso de agua». Vargas Llosa admira 'Nadja', «la delicada y originalísima» ficción de André Breton, pero la descarta como receta para la novela. Con los autores del XX, el escritor muestra un sentido crítico que no mostraba con los del anterior siglo. Y en ese viaje de la admiración a la crítica, cuando no al rechazo, ocupa un lugar preeminente en el libro la figura de Jean-Paul Sartre. La confesa fascinación que le produjo en su juventud es directamente proporcional al rechazo que le inspira en la madurez, por razones que van más allá de la adhesión incondicional que el autor de 'La náusea' profesó al comunismo. Vargas Llosa rinde un homenaje a Sartre en este libro solo por las páginas que le dedica, pero no cree en sus recetas, ni para la ideología ni para el arte de narrar. Y coincide, sin duda, con Camus y con su «moral de los límites» en la denuncia ética del totalitarismo, así como con Jean-François Revel en la defensa del pensamiento liberal.

En 'Un bárbaro en París', Vargas Llosa no se queda en las letras francesas, sino que reflexiona y fantasea con las pinturas de Gauguin o con 'La lucha con el ángel' de Delacroix. Pero, sobre todo, rinde un sentido y sincero homenaje a ese símbolo o mito de plenitud creativa, y respeto a la cultura que Francia supo hacer de sí misma. Y logra que entendamos su emotivo mensaje, así como que nos pongamos de su lado cuando afirma: «Muchas cosas he aprendido de la cultura francesa, pero la que más a amar la libertad por encima de todas las cosas, y a combatir todo lo que la amenaza y contradice».