Vallvey, contra las ideologías

En su célebre libro 'El fin de las ideologías', publicado en 1960, el sociólogo norteamericano Daniel Bell establecía un diagnóstico de finiquito de la lucha ... entre las diferentes concepciones doctrinarias para la solución del mundo y pronosticaba el desplazamiento de estas en nombre de un pragmatismo político dirigido a buscar remedios concretos para problemas concretos. Su análisis era cabal, pero quizá no lo son todos los sectores de las sociedades en que vivimos. Bell fue todo menos profeta. Aquella década derivó en un recrudecimiento de los izquierdismos y nacionalismos más radicales en el mundo desarrollado: desde el Mayo francés con todo su cóctel de anarquismo, leninismo, trotskismo y maoísmo hasta la 'nueva izquierda' estudiantil en EE UU con Marcuse a la cabeza, sin olvidar la miscelánea ideológica de los terrorismos en Europa –el IRA, ETA, las Brigadas Rojas, la banda Baader-Meinhof...– o las guerrillas revolucionarias en Latinoamérica: Sendero Luminoso, las FARC, Tupamaros, Montoneros... La caída de la URSS, como la del Muro de Berlín, pareció propiciar una autocrítica del comunismo europeo que se quedó pronto en pura ficción. Lo que empezó a asomar en los años 90 fue un populismo de izquierda como relevo al marxismo, que se extiende a ambos lados del Atlántico.

Es en este ultraideologizado contexto en el que aparece 'Ateísmo ideológico', un ensayo de Ángela Vallvey que, por un lado, no cae en la ingenuidad del pronóstico, en la que incurrió Daniel Bell, ni da nada por hecho, pero que, por otro lado, presenta un estilo combativo que no tenía aquel. Vallvey reacciona indignada porque el pronóstico de Bell no se ha cumplido ni de lejos. Y lo demanda. Demanda ese «fin de las ideologías» desde un sugerente y personalísimo tono de voz que interpela al ciudadano, al individuo, a la conciencia de este en el territorio privado, íntimo, de las creencias. De ahí la invocación al 'ateísmo' que se explicita en el título.

Decía Ortega y Gasset en su libro 'Ideas y creencias' que «las primeras se tienen mientras en las segundas se está». Lo que plantea Ángela Vallvey en este ensayo, como punto de partida y como tesis central, es que la realidad sociológica –y más la española que ninguna otra– rebate cotidianamente esa orteguiana definición, pues hay miles de seres que «están en las ideas» como el fiel en las creencias, es decir, que viven la ideología como si fuera una religión. «Con este pequeño ensayo –dice la autora– pretendo demostrar que las ideologías que han sustituido a la Iglesia tras la Revolución Francesa son esencialmente perniciosas en la vida de las personas (...) pues generan una violencia prescindible, además de ruina y dolor».

Ya en la introducción al libro, la escritora mete la directa y cuenta los graves contratiempos que tuvo con la Agencia Tributaria en 2014 a causa de una sociedad unipersonal que el fisco consideró ilegal pese a que ella la había constituido unos años antes por recomendación de «una amable funcionaria... ¡de Hacienda!». El descalabro que le ocasionó aquel acoso le obligó a vender su casa y a considerar la idea del suicidio, que pronto reemplazó por la de escribir este excelente ensayo. Esa dramática confesión sirve para agarrar al lector por las solapas y no dejarlo escapar en las 316 páginas que alcanza el texto. Páginas que tienen pulso, nervio, fuerza y la temperatura vibrante del 'J'accuse...!' de Zola. Se notan escritas con la urgencia del momento presente y ofrecen un registro directo, rotundo y provocador, aunque por otra parte, no faltan las más variadas referencias intelectuales, históricas y filosóficas con las que argumenta su propuesta: Althuser, Gramsci, Comte, Eagleton, Marx, Engels, Teum Van Dijk, Tito Livio, Przeworski...

El de Vallvey es un libro que no hace concesiones ni a la izquierda ni a la derecha. De hecho, el Departamento de Hacienda de sus pesadillas se sitúa en la época de Rajoy. Es una oportunidad para el debate hasta el punto de que suscita preguntas cercanas a la objeción: ¿pueden combatirse los excesos ideológicos que padecemos apelando al mero sentido común y práctico, esto es, sin dar la batalla ideológica que no ha sabido dar el conservatismo moderado? ¿No es la fría y mera apelación a la sensatez la que ha fracasado por no ofrecer la poesía de la ideología? ¿No fue a fin de cuentas un pragmatismo desideologizado en lo social el culpable de esa ruina económica que padeció la autora y con la que se abre el libro? Un libro apasionado para un debate apasionante que en nuestro país resulta más que necesario.