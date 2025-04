El último libro de Sam Shepard

Sam Shepard tuvo la suerte de participar en una de las películas más insuperablemente tristes y hermosas de la historia del cine. Me refiero a ' ... Paris, Texas'. Pero esa suerte se la buscó Shepard con talento y una paradójica inteligencia para escribir sobre su país unos textos tan desoladores que dan ganas de ir para comprobarlo en carne propia. Cuando Win Wenders encargó a Shepard la coautoría en el guión de su película, sabía la razón. La escritura y los argumentos literarios de sus obras de teatro y narrativa tenían todo lo que Wenders necesitaba: una especie de conocimiento de primera mano de ese sentimiento de soledad y pérdida que caracteriza exactamente al hombre americano.

Sam Shepard, junto a Russell Banks y Richard Ford, conforman esa generación de despiadados cronistas de la aflicción americana posterior a la segunda guerra mundial. En los años noventa volví a visionar ese film. La misma maravilla introspectiva. La misma manera de horadarte el alma. También en esa década leí un libro suyo de cuentos, 'Cruzando el paraíso'. Eran los años de los grandes libros de cuentos de Carver y de Ford. En esos cuentos había ficción y realidad a partes iguales. Cada pieza estaba pegada por una intensidad que era difícil suponer que también fuera inventada. Era esa intensidad que, si no la habías experimentado, difícilmente se hubiera podido describir. Esa sensación del desencuentro, de lo tardío, de lo inevitable que tanto caracteriza la narrativa norteamericana del siglo veinte estaba siempre en Sam Shepard.

Espía de la primera persona Sam Shepard | Traducción: Mauricio Bach Editorial: Anagrama 104 páginas 17 euros

Ahora tenemos el último libro del escritor norteamericano, 'Espía de la primera persona'. Lo terminó al filo de la muerte. Sabía que iba a morir más temprano que tarde, y se empeñó en acabarlo. Tuvo tiempo incluso para corregirlo. Es más una 'nouvelle'. O un relato largo. No es su mejor libro, hay que decir. Pero no creo que a él le haya interesado escribir su mejor libro. Los tiros van por otra parte. Es un libro fragmentario como propósito formal. El espía es el hombre que observa como un espía, sin serlo, a otro hombre. No sabemos exactamente quién es quién. Pero ambos, desde su posición, tanto de observador como de observado, tienen una historia que contar. Cada uno de ellos tiene una historia que contar, sea un relato sobre Pancho Villa, sea una abuela inmigrante, sea el que busca abandonar el presente para no dejarse el pasado, aunque sabe que sin presente no hay pasado. Para el futuro ya no hay tiempo, ni espacio. 'Espía de la primera persona' no es el mejor libro de Sam Shepard, pero era el único que necesitaba escribir. Ningún otro, mejor o peor, podía reemplazarlo.