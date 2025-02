Últimas risas

PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Sábado, 14 de enero 2023, 15:36 Comenta Compartir

Comenzar esta novela es entrar en un 'loft' de Nueva York lleno de gente excéntrica. El calor es infernal y el aire acondicionado no funciona. « ... Hacía tiempo que nadie llevaba ropa», aclara el narrador. Entre la gente semidesnuda y parlanchina, está Alik. Tumbado en un diván, tiene entre manos un asunto delicado: morirse. Es ruso, como la mayoría de la fauna que entra y sale de su casa. Ha sido un artista inspirado y fallido que ha llevado una vida más bien pecaminosa. Sabe que le queda poco tiempo y prefiere no pasarlo en un hospital estadounidense «tan ajetreado como un restaurante de comida rápida». Así que ha vuelto a casa y a su alrededor borbotea una 'troupe' formada por vecinos, amigos, examantes, rusos exiliados en general y un perro llamado 'Kipling'. También está Nina, su mujer, dispuesta a divorciarse de Alik en su lecho de muerte si este no se bautiza de inmediato. «No quiero que desaparezca en la nada», le explica a una amiga. «No te imaginas qué tinieblas hay allí».

Si la muerte de Iván Ilich fue íntima y resignada, la del Alik de Liudmila Ulítskaya es tumultuosa y cómica. Con mirada de estilete y un sentido del humor majestuosamente funesto, la autora rusa –hoy ella misma en el exilio por sus críticas al Kremlin– compone un vivísimo retrato coral en el que todo es trágico y al tiempo absurdo. La novela se sitúa voluntariamente entre la ligereza y la endeblez, apostándolo todo a la descripción satírica, los diálogos eléctricos y las situaciones imposibles. El riesgo es evidente, pero a Ulítskaya le funciona de un modo que hace pensar en un Wodehouse o un Waugh que tuviesen –como la mujer de Alik– una abuela cosaca del Térek. Que la narración se sitúe en el verano de 1991 y los personajes sigan en las noticias el golpe de Estado contra Gorbachov revela una de las claves del texto, que tiene que ver con el choque entre la hondura fatalista de los emigrados rusos y la sencilla superficialidad estadounidense. Ese contraste es una constante cómica y recuerda a Dovlatov, un escritor que podría ser uno de los personajes que entran y salen de la casa de Alik. Lo hacen de un modo que en algún momento se describe como propio de la inauguración de una galería de arte y no del hogar de un moribundo. Entre los visitantes, un sacerdote ortodoxo y un rabino que coinciden por un error de agenda y protagonizan la escena más memorable de la novela. Ambos asisten a Alik e intentan atraerlo a su rebaño pero descubren en él un interlocutor inteligente y mordaz. Así que el rabino lo da por imposible y el cura ortodoxo le ayuda a que se beba con él unos margaritas. Los alegres funerales de Alik Autora: Liudmila Ulitskaya Traducción: Víctor Gallego Ballesteros Editoria: Lumen 197 páginas Precio: 17,96 euros

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Críticas literarias