Últimas oportunidades

Dice mi mujer que últimamente no hace más que encontrarse con libros en los que los protagonistas o son ancianos o se desarrollan en aquellos ... acciones que revelan actitudes, vivencias, y, sobre todo, problemas que la edad provecta causa. No deja de ser anecdótico pero, desde luego, hay una verdad intrínseca que debemos tener en cuenta: si un escritor escribe acerca de lo que conoce, directa o indirectamente, es lógico que todos aquellos autores contemporáneos que nos han ido acompañando a lo largo de nuestra trayectoria vayan llegando también a una edad en la que su propia experiencia, insisto: directa o indirecta, se convierta en la fuente de su inspiración y ahora toca ya nuestro periodo de senectud.

Lo cierto es que todos esos escritores –muchos de ellos, de nuestra propia cabecera– han ido llegando a edades en las que la enfermedad, la incapacidad, el deterioro, lo definitivamente terminal se convierte, no ya en una obsesión, sino en una casi norma de vida... y escritura. Bernard Schlink (1944) no es una excepción; y tampoco nos extraña que los nueve magníficos relatos que conforman su última entrega, admonitoriamente titulada 'Los colores del adiós', de alguna manera u otra tengan como denominador común un protagonista que, en la etapa final de su vida, aunque no se prevea un final inminente, hace balance y recuerda episodios, decisiones y personajes que condicionaron (o pudieron haber alterado) sus trayectorias o las de los demás. Personajes que se enfrentan a una pérdida o evocan circunstancias que, en su momento pudieran haber cambiado el curso de sus vidas y ahora –que ya no pueden corregir– afrontan con una sensación, a veces de conformidad inevitable, a veces de relativa frustración. En algún caso aislado esta tardía evocación de un tiempo pasado, de un acontecimiento que, tal vez, el paso del tiempo ha vuelto nimio en el transcurso de una existencia, provoca, sobre todo en los otros agonistas, una cierta sensación de resquemor, o, cuando menos, de inoportunidad; pero lo normal es que prácticamente todos los actores recalen en un halo de asunción tardía y casi todos los relatos exuden una nostalgia, una melancolía de oportunidad perdida o, sobre todo, de imposible aprehensión de aquello que pudiera haber sido y, sin embargo, no fue.

Los colores del adiós Bernhard Schlink Editorial: Anagrama Barcelona, 2022 224 páginas Precio: 19,90 euros.

Pido particular atención ante el hecho (esperable, pero sabiamente escamoteado) de la práctica inexistencia del arrepentimiento en buena parte de las historias aquí recogidas. Contribuye a este hecho (los que conocen al autor lo captan enseguida) la particular manera de narrar de Schlink su absoluta frialdad a la hora de referir los hechos; Schlink nunca juzga, nunca le vemos decantarse por ninguna opción moral que corrija los desviados comportamientos de algunos de sus personajes, como si nos diera a entender una cierta inexorabilidad en los mismos. Las cosas se hacen (se hicieron) porque cada uno juzgó que lo necesario, lo imprescindible, lo obligatorio, o lo único que podía hacerse era eso que se hizo, y no hay (no hubo) dilemas morales. Además, el hecho de que muchos de sus personajes principales –la práctica totalidad de ellos, si se me apura– cuenten con un excelente bagaje intelectual, provengan de profesiones liberales y posean una excelente formación universitaria donde el arte, la música, la cultura no solamente son ingredientes de ocio sino materiales de su trabajo diario, dota a todos ellos de un intelectualismo que acaso les incline a una cierta relativización de los problemas, desde luego a una especial contención de los sentimientos, a una clara atemperación de las emociones (aunque no puedo dejar de señalar que, frente a anteriores entregas de nuestro autor, aquí tal vez la armadura presenta alguna mella, hay más atisbos de cierta sentimentalidad que tal vez solo el paso amable de los años permite exhibir). Sea como fuere, le toca al lector sacar la enseñanza o proponer la corrección, llegado el caso de que así lo considerara.

¿Es lícito querer vivir lo que no se pudo? ¿Podemos restañar los daños causados? ¿Debimos haber hecho lo que no hicimos o hacer lo que no ('Picnic con Anna')?, incluso ¿estuvo acertado lo que hicimos, así sea una traición política como ocurre en 'Inteligencia artificial', relaciones estrictamente amorosas que se vieron implicadas en problemas de ego o de cualquier otro tipo ('Música fraternal')? ¿Aprendimos, mereció la pena a la postre ('En verano en la isla'), pese a su transparente inmoralidad en algún caso ('Hija querida'? ¿Asumimos y, sobre todo, perdonamos ('Daniel, my brother', 'El amuleto', 'Manchas de la edad')? Vivamos y soñemos, como propone 'Aniversario' el esperanzado colofón. Tal vez no podamos ya hacer otra cosa.