Otro 'Ulises' en castellano

J. ERNESTO AYALA-DIP Viernes, 3 de febrero 2023, 23:13 Comenta Compartir

A finales de este año se ha publicado una nueva traducción del 'Ulises', la obra magna de James Joyce, y en ella quiero centrar esta ... presentación. Dicho de otro modo, yo no me atrevería a hablar de uno de los libros más analizados de la historia de la literatura universal. ¿Qué podría agregar sobre el tema? Libro inaugural de la literatura del siglo XX (junto, me atrevo a agregar, a 'En busca del tiempo perdido', de Marcel Proust). Libro elogiado hasta límites infinitos, libro denostado hasta el punto de afirmar que era una novela indigna de haber sido escrita en la lengua de Shakespeare. O libro repugnante, según la misma Virginia Woolf. Así que mejor cambiar de tercio sobre el 'Ulises' y hacer un poco de historia sobre su traducción al castellano. También se podría escribir otro artículo sobre las dificultades que tuvo James Joyce para publicarlo. Pero esta es otra historia (igualmente apasionante).

Antes de pasar a la traducción, solo me gustaría decir que para aquellos a quienes le guste la música, Ulises tiene 3.700 referencias musicales (no en vano, el primer libro de poemas de Joyce se tituló 'Música de cámara'). Hay autores de música clásica experimental que se basaron en la estructura morfológica y sintáctica de la novela. Y para terminar sobre este asunto, el famoso 'Adagio para cuerdas' del compositor norteamericano Samuel Barber se basó en unas páginas del libro. En castellano, entre la década de los veinte y treinta, se ensayaron algunas traducciones de fragmentos del 'Ulises' para publicarse en revistas literarias de la época. Para poder leer esta novela entera en castellano se tuvo que esperar hasta el año 1945, en Argentina, cuando un empleado de una agencia de seguros de vida (como también lo fue Franz Kafka), con conocimientos justos de inglés y autodidacta, lo tradujo. La entonces conocida editorial Rueda convocó un concurso de fragmentos traducidos de la novela de Joyce, para elegir la mejor, y así editarla. Ese joven empleado, llamado José Salas Subirats, se presentó con la obra ya traducida. Se la editaron enseguida. Esa fue la traducción con que nos manejamos los hispanohablantes durante décadas. Diez años más tarde se reeditó con algunas correcciones. En los años setenta, la editorial Planeta la editó con casi la mitad del libro corregido. Se trató, según adujo la editorial, de limpiar de 'porteñismos' a Joyce. En realidad aquella traducción no fue nunca desmerecida totalmente, ni siquiera se atrevió Jorge Luis Borges a hacerlo. En 1985, el poeta y catedrático José María Valverde realizó una nueva versión del 'Ulises'. Esta traducción fue y es puesta en duda por varios expertos. Ahora tenemos la de Carlos Manzano. Ya son algunos, que saben de la materia, que la elogian. Sea lo que sea, saludamos la nueva traducción, la cual estoy seguro no ha ignorado las precedentes. Ulises Autor: James Joyce Traducción: Carlos Manzano Editorial: Navona 1.016 páginas Precio: 39 euros

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión