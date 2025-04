Tres novelas en una

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 18 de febrero 2023, 12:18 Comenta Compartir

La novela que presento hoy es una determinada, pero también son otras dos más. Tres novelas que confluyen en un final. Me refiero a 'Los ... reyes de la casa', de la escritora francesa Delphine de Vigan. Vaya por delante que esta autora puede resultar adictiva. No puedes dejar una página por la mitad (y ya no digo todo el libro), tal es el interés arrebatador que te invade.

Hablé más arriba de tres novelas. Veamos la primera: se trata de la denuncia de las redes sociales. Y cómo estas redes pueden terminar fagocitando la voluntad de sus usuarios y terminando por convertir el uso de esas redes en un vicio imposible de neutralizar. Imagínese el lector la intensidad de esa misma enfermiza dependencia en los niños. Pues bien, la primera novela de De Vigan trata de una mujer Mélanie, con dos hijos de corta edad, descubriendo aquellas redes para que ella y sus hijos sean felices. Incluso Mélanie está convencida de que, de acuerdo total con el mundo que la circunda, también hará feliz a millones de personas que la siguen por las redes; porque Mélanie ha diseñado una web para recomendar todo lo consumido y consumible. Probablemente sin haberlo previsto, esta práctica la ha hecho millonaria. Las firmas que cita y recomienda para sus seguidores, se lo agradecen con productos y las empresas publicitarias culminan su agradecimiento con millones de euros. Todo parece indicar que Mélanie no lo ha buscado. Se ha encontrado con el milagro. Por otra parte está la situación de sus hijos, que al principio, amén de nadar en la abundancia, se sienten los niños más felices del mundo, más observados por las pantallas y los más envidiados. Hasta que un día ocurre algo terrible, uno de los hijos de Mélanie, la niña Kimmy, es secuestrada. Y aquí comienza la segunda novela de Delphine de Vigan. Aquí entra en acción Clara Roussel. ¿Quién es esta mujer bajita, sin pareja, con un impecable sentido del orden y la organización? La policía que investigará el secuestro. En realidad, es la organizadora de la investigación, desde los detectives hasta el papel que juegan los forenses. Es una todoterreno lúcida, eficaz y encima tiene tiempo para ser empática. Y nos queda la tercera novela, la que sucede diez años después, es decir que nos trasladamos al año 2033. Esta novela es de denuncia social y ética. También es una novela policíaca. Y por fin es una novela de antelación, si se quiere leerla también así. Resumiendo, una magnífica novela, una auténtica joya de la invención y la interpelación ética a nuestro presente. Y por cierto, ¿y si la autora francesa se animara a darle vida a la policía Clara Roussel en otras novelas, con ella como única protagonista? Anímese señora De Vigan. Sus lectores se lo agradeceremos. Los reyes de la casa Delphine de Vigan Traducción: Pablo Martín Sánchez Editorial: Anagrama 344 páginas Precio: 20.90 euros

