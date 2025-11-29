HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Tres fragmentos

Pablo Martínez Zarracina

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Extraer tres historias a modo de 'tráilers' de una obra como la monumental trilogía 'Cegador' puede parecer extraño, pero adquiere sentido en el caso de Mircea Cartarescu. Lo comprobamos en esta antología concebida como un acceso lateral a un universo que puede intimidar por su naturaleza abrumadora. El mérito del libro es condensar la naturaleza de la trilogía sin reducirla: ofrecer un destilado de su imaginario.

Las tres piezas elegidas –'Los Badislav', 'El circo' y 'La boda'– corresponden a los tres tomos de 'Cegador' y reproducen su estructura simbólica, la mariposa que el propio autor concibe como emblema de la totalidad. En las alas se inscriben los mitos y las visiones: el primer relato, 'Los Badislav', reconstruye la huida de un clan sobre la nieve mientras sobre sus cabezas ángeles y demonios se enfrentan en una batalla apocalíptica. En el extremo opuesto, 'La boda' traslada esa misma energía visionaria al terreno de la metamorfosis: el príncipe andrógino Witold Csartarowski se transforma en una ceremonia nupcial que desborda lo humano. Entre ambas alas, 'El circo' actúa como cuerpo central y muestra la dimensión autobiográfica que contiene la extraordinaria volatilidad de 'Cegador': En el Bucarest de 1964, un niño, el propio autor, es hipnotizado por un artista llamado 'El Hombre Serpiente', yogui y telépata «llegado desde el templo de Calcuta». Lo que ocurre aquella tarde de verano, una epifanía en medio de la ciudad oscura, marca el nacimiento de una conciencia literaria y el comienzo de un viaje hacia los límites de la propia identidad.

Los conocedores

Autor: Mircea Cartarescu. Traducción: Marian Ochoa de Eribe. Ed: Impedimenta. 181 páginas. 16 euros.

Demostrando lo que el libro tiene también de catálogo de registros narrativos, es en este regreso al Bucarest de su infancia donde Cartarescu se muestra por momentos como un narrador realista e incluso humorístico, siendo por ejemplo capaz de inmiscuirse en las reuniones de la sección del Partido Comunista en el Circo Estatal, donde el payaso Ciacanica explica planes trimestrales, «con su nariz roja y su sonrisa de oreja a oreja», sentado junto al ilusionista Farfanelli y el jefe del sindicato, «el famoso domador de pulgas Eduard». Aguarda, sin embargo, en cada página de 'Los conocedores' la demostración de que Cartarescu adquirió en 'Cegador' la plena posesión de la escritura personalísima que brillaría después en libros como 'Solenoide' o el reciente 'Theodoros' (ambos en Impedimenta). Con ella, el rumano es capaz de abarcar la totalidad, desde el análisis microscópico hasta la elevación desatada, con una misma energía creadora. El resultado llega a ser inconfundible: párrafos sonoros, expresivos e imponentes que –entre nosotros gracias a la traducción de Marian Ochoa de Eribe– merecen ser releídos en voz alta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuda de 480 euros para amas de casa: requisitos y cómo solicitarla
  2. 2 El PP vencería en las elecciones del 21-D pero quedaría lejos de la mayoría absoluta, según el CIS
  3. 3 Sanidad alerta a Extremadura y otras comunidades por un agua embotellada contaminada
  4. 4

    La Junta Electoral Central sanciona a Guardiola y Morán por hacer campaña con fondos públicos en periodo electoral
  5. 5

    La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos
  6. 6 Manu, el batería de Sanguijuelas que salió de las verbenas: «He llegado a tocar con tres grupos en un día»
  7. 7

    Más de 300 vehículos y 2.000 militares: así se prepara la Brigada de Extremadura para el combate
  8. 8 Muere un menor que iba en bici y otro resulta herido tras arrollarlos un autobús de Vizcaya
  9. 9

    El seguimiento de la huelga nacional de técnicos de cuidados no llega al 1% en el SES
  10. 10 La rebeldía culinaria del hermano mayor de Agallas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres fragmentos

Tres fragmentos