Tras las vidas que guardan los camposantos

Como ciudades que son –las únicas cuyos vecinos no se quejan nunca–, los cementerios están llenos de historias, tantas como 'habitantes' tienen. No solo las ... de las grandes personalidades, fáciles de encontrar con sus vistosos mausoleos, sino también las de la gente humilde, que a menudo ha tenido vidas más interesantes que las de próceres y magnates. Hacer vida de camposanto, visitar tumbas por el solo disfrute de hacerlo, no es algo muy común en España, donde (ahora) vivimos de espaldas a la muerte. Aquí, quien se va a pasear al cementerio, a hacer fotos, no ya a merendar o a hacer ejercicio, sigue siendo visto como un excéntrico. Esto no es así en otros países, donde el llamado necroturismo es una actividad cultural como cualquier otra y pasar la tarde entre lápidas, incluso calcando epitafios, es una afición muy respetada.

El muy reconocido y premiado periodista escocés Peter Ross adora los camposantos. De hecho, se crió en ellos. «Los muertos eran mis niñeras, mis tranquilos compañeros», escribe en el primer capítulo de 'Una tumba con vistas: Historias y glorias de cementerios'. Peter Ross vive junto a un cementerio, que se convirtió en su salida de escape durante el confinamiento, cuando coincidió allí con los personajes más diversos. Es precisamente a través de encuentros con los usuarios vivos de los cementerios como Ross recupera las historias más asombrosas de camposantos de todo el Reino Unido. Algunas rarísimas, como la de la mujer acusada de brujería enterrada por debajo del nivel de la marea, para que sea cubierta en pleamar; otras dolorosas, como las de los camposantos de Belfast, marcados por el enfrentamiento entre dos comunidades. Todas las historias del libro están narradas en un texto evocador, brillante, sin ningún morbo y con la más sana de las curiosidades.

