I. E. Sábado, 23 de septiembre 2023, 11:41 Comenta Compartir

Entre octubre y noviembre de 2022, el colombiano Juan Gabriel Vásquez fue invitado por la Universidad de Oxford a dictar cuatro conferencias. 'La traducción del ... mundo' reúne aquellos extensos textos en los que el novelista expuso su concepción de ese arte que Kundera llamó «inmoral» cuando no se ejerce como una vía de conocimiento. Vásquez lo identifica con una definición que aparece en 'El tiempo recobrado' y que sirve de epígrafe al libro: «El deber y la tarea de un escritor son los de un traductor». La traducción a la que se refiere Proust no es la de un escrito, sino la de la propia existencia. Para Vásquez novelar no es contar la vida sino contarla de un modo que solo puede contarla la novela. El último texto, 'Para la libertad', denuncia la persecución a Rushdie como una «imposición narrativa».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión