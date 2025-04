Tiempos aún recientes

Como toda persona aficionada a la lectura que se precie, un servidor tiene dos caras a la hora de afrontar el acercamiento a un texto. ... Por un lado la lectura debe ser evasiva, capaz de transportarnos a realidades, si no lejanas, al menos insólitas que nos separen de la cotidianeidad. Por otro, percibo necesario que los relatos (los poemas son otra cosa) han de inmiscuirse también en el entorno que nos rodea y aprovecharse de él para completar el aporte que la lectura nos ofrece como sustento de nuestras vidas.

Digo todo esto porque cuando me he metido en la última novela del gran Petros Márkaris (desaparecido Camilleri –a quien, por cierto, se la dedica–, el último gran clásico de la novela negra europea) me ha repelido tanto como atraído que la trama esté ampliamente condicionada por la terrible epidemia de covid 19 que nos ha asolado. Y es que, si por un lado –aparte de dar gracias por seguir aquí– ya estamos hartos de todo ello, por otro era lógico que el género negro, el gran catalizador de las sociedades contemporáneas, tendría que llevar en su esencia y dilucidar, medir su alcance y repercusión en nuestros últimos días, la catástrofe pandémica que tanto nos condicionó y que parecemos haber olvidado ya sin haber logrado casi nada positivo de ella. Márkaris ya se había ocupado del asunto en su anterior entrega, la tan positiva como encantadora colección de relatos 'Cuarentena', y, de nuevo ahora, con la amenidad que le caracteriza, y de la mano de las aventuras policiacas del entrañable comisario griego Jaritos, volvemos a plantearnos asuntos candentes entonces que nuestra ansia de vivir –perfectamente aliñada con nuestra habitual estulticia– habían dejado a un lado.

Pero eso sí: partamos ya de la base de que 'La conjura de los suicidas' no es ni mucho menos la mejor novela de la serie de Jaritos. El atrayente arranque del suicidio de un anciano de noventa años que deja una nota en la que alude a la soledad y la miseria en que vivía parece ir más allá de lo que pudiéramos considerar pura y llanamente desesperación; pero esto deriva, según avanza la trama, hacia los insondables misterios de las teorías «conspiranoicas» y las contradicciones que vive una sociedad al límite de sus fuerzas y de su paciencia, harta de las restricciones impuestas y muy susceptible a las vacunas y a sus posibles efectos secundarios. No es este un recurso nuevo en Márkaris: algunas de sus obras han venido funcionando a base de ir desarrollando dos tramas diferentes que terminan confluyendo al final (también le ocurría a Camilleri, sin ir más lejos), solo que aquí parecen notárseles más las costuras que las unen. Del mismo modo se antojan más desvaídos los integrantes del grupo de policías que ayudan a Jaritos; no es que se hayan destacado nunca por una idiosincrasia que los haga particularmente reconocibles (en ese sentido están a años luz de los hombres de Montalbano, del ya mencionado autor siciliano y no digamos de los «caballos lentos» de Herron) pero en esta ocasión aparecen particularmente grises. No queda más remedio que recurrir al as en la manga que guarda nuestro autor para poner a flote –o refrendar la mayor parte de las veces– las intrigas que nos ofrece; efectivamente: la familia del comisario (o el cargo que ocupe ahora, como todos los policías de las sagas, con los años van ascendiendo). Pero tampoco relumbran especialmente, pues todos parecen lastrados –es, hasta cierto punto, comprensible– por la adversa situación que viven; hasta la simpar Adrianí aparece más apagada y menos ocurrente de lo que ha venido siendo. Menos mal que el bebé Lambros, el nieto, les otorga, no sin alguna cortapisa, la alegría que tanto parece hacerles falta.

La Conjura de los suicidios Obra de Petro Márkaris. Editorial Tusquets. Barcelona, 2023. 288 páginas. Precio: 19.90 euros.

La explicación, sin embargo, se me antoja harto sencilla: a Márkaris en esta ocasión no le ha importado tanto la trama policiaca como utilizar el texto como documento de unos momentos especialmente tristes y agudamente críticos de la realidad que nos ha tocado vivir estos últimos años, haciendo especial hincapié en el desamparo de los ancianos (en algunos casos tras largas vidas de privación y penuria) y en la falta de solidaridad de los jóvenes, atreviéndose con auténticas declaraciones de principios que exceden notablemente el sustrato de la trama detectivesca. Es como una prolongación de la mencionada 'Cuarentena'. Frente a un pasado de resistencia contra la pobreza, las injusticias sociales y la dictadura de la generación de los mayores: «La mayoría de los jóvenes son de familias económicamente acomodadas y pueden estudiar donde quieran y todo el tiempo que quieran. Más allá de los estudios, su vida transcurre en las redes sociales, las cafeterías y los bares. Llega un momento en que esa rutina los agobia y buscan la manera de romper radicalmente con la monotonía y el aburrimiento. El coronavirus y las medidas de confinamiento les ofrecen un buen pretexto para estallar». Y va más allá en algunos casos: «Nosotros sabemos lo que hoy muchos han olvidado: que la pobreza es una especie de vitamina. Te da fuerzas para luchar. Si no lo sabe (...) será como uno de esos jóvenes que piensan que la adversidad es una conspiración en su contra». La denuncia social que queda claramente expresada en esa contraposición de la vieja lucha armada de los antiguos militantes y la cómoda posición de los jóvenes, un tanto condicionada por la evidente preferencia del autor a favor de los primeros, es tema harto interesante, pero no satisfará a quienes no gustan de alejarse de lo estrictamente detectivesco. Un poco lo que decía arriba al comenzar estas palabras.