El tiempo de la promesa

I. E. Viernes, 12 de enero 2024, 23:13 Comenta Compartir

La filósofa barcelonesa Marina Garcés reivindica el viejo hábito del compromiso en una época en la que ya no está de moda jurar lealtades a una persona, a unos principios o a un proyecto, obligarse a un cumplimiento, dar la palabra sobre una empresa que ... iniciamos para un largo plazo. Hoy no nos comprometemos con el futuro porque vivimos un presente de incertidumbre en el que el futuro ha desaparecido. Hacemos planes, nos embarcamos en proyectos y acariciamos sueños, pero no nos atrevemos a prometer nada a los otros ni a nosotros mismos. Un libro sugerente y escrito con un estilo atractivo y ameno del que salen aciertos axiomáticos como «los esclavos no pueden prometer» o «bajo una capa de libertad aparente, todos somos esclavos de un tiempo irreversible, de un destino incierto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión