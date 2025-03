Un testimonio sin duda necesario

ELENA SIERRA Viernes, 3 de febrero 2023, 23:16 Comenta Compartir

Hay una pregunta que nunca deberíamos hacerle a una persona, tenga la edad que tenga, que sufrió abusos en la infancia o en la adolescencia, ... cuando tenía muchas menos herramientas (en teoría) que los adultos para hacer frente a eso (que es dolor, pérdida de confianza, sentimientos negativos su propio cuerpo y su propia identidad, miedo, ansiedad, y más cosas). La pregunta es por qué ahora. ¿Por qué lo cuentas ahora, pasados diez, veinte o treinta años? No hay otra respuesta que porque ahora es cuando puede, pero la pregunta se repite e irremediablemente va a sentirse atacada porque se adivina la duda, la desconfianza. La única respuesta es porque antes no era capaz de mirar hacia allí, y ahora sí. No hay más.

De verdades como esta, de realidades muy básicas sobre lo que significa haber sido violado a los 8 años y sobre cómo ese hecho va empujando la biografía de ahí en adelante, se compone el libro autobiográfico 'Esto no se dice'. Alejandro Palomas hace memoria y ofrece un testimonio que ayuda a entender lo culpable y repugnante que uno puede llegar a sentirse por algo que otro le hizo y que sí que era repugnante, que era un delito y que crece en la ley del silencio, un silencio que en ningún caso es beneficioso para el superviviente del abuso mientras que al criminal le viene de perlas. Palomas es un escritor acostumbrado a asomarse a los conflictos interiores e interpersonales de sus personajes ('Una madre', 'Un perro' y 'Un amor' son pruebas de ello), así que esta historia muy real está respaldada además por un estilo que facilita la lectura de una cosa tan difícil como la que aquí cuenta. Esto no se dice Autor: Alejandro Palomas Editorial: Destino 314 páginas Precio: 19,90 euros (ebook 9,99)

