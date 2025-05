Territorio hostil

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Viernes, 24 de marzo 2023, 23:11 Comenta Compartir

La presencia del personaje encerrado en un escenario hostil del que no puede salir pese a que desde dentro se le ofrece y presenta como, ... no solamente natural, sino propicio para él, es un tema recurrente a lo largo de la literatura y el cine desde siempre. En esta última novela de Pilar Adón (Madrid, 1971), galardonada recientemente con el Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2022, en principio vamos a encontrar eso: una mujer, de nombre Coro, pintora más o menos reputada y un poco harta de las circunstancias que la rodean en la ciudad donde vive y de la existencia que lleva, decide coger el coche y escapar casi sin previsión ninguna y sin saber exactamente a dónde dirigirse. No ha cogido el móvil y no tiene tampoco mucha idea de la ruta que ha escogido. Tras vueltas, salidas y entradas de las autopistas, se da cuenta, anochecido ya, de que el coche empieza a quedarse sin gasolina y, confundiendo señales de tráfico y con un caminar errabundo y falto de indicaciones, acaba ante la puerta de entrada cerrada de una finca donde trata de conseguir ayuda. Una vez dentro, y empezándose a producirse para con ella las circunstancias relatadas al comienzo de estas notas, Coro descubre que en la propiedad –Betania, de bíblico y emblemático nombre– viven, aparentemente felices, unas cuantas mujeres (niñas, jóvenes, mayores y ancianas) cada una con un mundo propio como iremos viendo a medida que avanza la novela. En esta casa, Coro intenta repetidas veces que la ayuden a salir de allí, pero cuando lo intenta todas hacen caso omiso y, como dije, todos los comentarios y contestaciones que recibe insisten en que su permanencia allí va a ser positiva para ella. Cuando pregunta nadie contesta, todas las mujeres esquivan sus inquisiciones y se limitan a presentarle un mundo en el que viven absolutamente entregadas y como fuera de todo. Lectores avezados ya reconocerán estos territorios y circunstancias, pero no podrán, por otra parte, dejar de sentirse afectados por esa angustia del personaje atrapado en un ambiente que, si bien no se le muestra hostil del todo, tampoco le permite la salida. A esta comunidad se acerca un hombre que dice ser el dueño de ese territorio y con él mantienen una pugna soterrada que no tardará en salir a la luz. Y, como puede intuirse, también con el desarrollo de la acción irán aflorando oscuros secretos antiguos de nuestra protagonista que, poco a poco, se irán enhebrando con los diferentes hilos que configuran la trama principal.

Ampliar Pilar Adón es una de esas autoras que aparece en las listas, no por sus ventas, sino por la contrastada calidad de un estilo cada vez más consolidado y reconocible donde sabiamente se alían la imaginación, el misterio y, sobre todo, la poesía (baste decir también en este campo el prestigio del que goza en la actualidad en nuestras letras) y de todo cuanto digo anda sobrada esta enigmática novela que debiera encumbrarla a un reconocimiento que hasta ahora parece limitarse solo a la crítica y no todavía al gran público. Especialistas en su trayectoria han puesto de relieve su acercamiento a la naturaleza como rasgo característico de sus textos. Si fuera amigo de las etiquetas podría tirarme el farol de encajarla dentro de lo que ahora parece conocerse como 'Nature Writing', esto es, «cualquier género literario de ficción o no-ficción, en prosa o verso, que trata sobre el medio ambiente con un trasfondo conservacionista» (Wikipedia dixit), pero la verdad es que, por un lado, la omnipresente naturaleza aquí relatada, que todo lo envuelve, no es exactamente amigable ni positiva, antes al contrario, siniestra: lo animal y lo vegetal, de alguna manera, cercan y obligan a los personajes hasta someterlos y derrotarlos y por otro, las bases que sustentan esta tan inquietante como original novela hay que buscarlas más en el legado cultural que el impacto del contacto con la naturaleza. El comienzo, digno de un 'Alicia en el país de las maravillas' o, casi mejor, rememorando esa pieza maravillosa de animación que es 'El viaje de Chihiro', se continúa luego con el sobrevolar de muchos cuentos infantiles y con la impronta bíblica de los nombres de las mujeres que constituyen esa comunidad malsana e inquietante donde Coro, a medida que avanza la acción, ya duda de si estar o no pertenecer, tal es la profundidad, pero también la tensión con la que conviven esas féminas que, por citar terminología de hoy, desarrollan una clara sororidad tóxica. Narrada en tercera persona, pero usando (casi abusando) de la figura del narrador omnisciente, vamos asistiendo a una especie de inasible aceptación de la nueva situación creada que, tal vez, termine por actuar como necesario lenitivo para un corazón (y una mente) alterados por el peso de un trauma enquistado que aquí podría resolverse. Y todo ello con un lenguaje frondoso, pleno de sugerencias sensoriales donde olores y sonidos del inagotable entorno (zumbidos de insectos, trinos de pájaros que, poco a poco aprenden a descifrarse, el aire limpio y fresco de las mañanas que va anunciando el inminente otoño, rumores de ramas y hojas de los árboles a su paso) terminan por conformar una Arcadia, eso sí, inquietante y misteriosa, con giros que recuerdan, pese a la salvaguarda (o no) que producen los espacios abiertos, un clima de novela de misterio, de terror incluso, en esos entornos en principio tan acogedores. Quizá sólo sea que el medio natural violento que late en la acción es, en realidad, el reflejo del primitivismo y animalidad que late en el interior de los seres humanos, capaz de despertarse impunemente tanto en espacios cerrados como ampliamente abiertos.

