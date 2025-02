Telegramas con respuesta

Uno de los ejercicios arriesgados para un columnista de prensa es la revisión a toro pasado de sus textos. Esta personalidad es una de las más socorridas en los periódicos de nuestro país, donde es habitual que las columnas trasciendan el espacio que ocupan sobre ... el papel y se conviertan en metafóricas bolas de nieve que acumulan a su paso opiniones de diverso calado, tanto del propio escritor como ajenas; prejuicios y teorías aventuradas, interesadas o parciales, en muchos casos alejadas de la intención inicial. Lo contrario rara vez pasa, y así cada cual tiene su particular nómina de colaboradores cuyo seguimiento le merece la pena. Dos de los más heterodoxos, en la actualidad, son Arcadi Espada y Fernando Savater, que hace poco han publicado sendos compendios de sus secciones en dos de las cabeceras de mayor influencia a nivel nacional. Los libros se titulan 'La verdad' y 'Solo integral', respectivamente, y no solo alumbran las andanzas recientes de las dos firmas, sino que además sirven de retrospectivas de sus trayectorias en ese campo.

Arcadi Espada viene dedicando desde hace algunos años una gran parte de su obra a la verdad. La ha esgrimido como máxima en su trabajo de cuarenta y cinco años de periodista. También en su período de dos décadas como docente universitario. En medio de ambas ocupaciones no debió cuadrarle el descaro con que empezaban a propagarse a conveniencia las incorrecciones, las falsedades y los relativismos. Solo así se entienden declaraciones que hace en entrevistas donde critica con dureza la presencia de estas banalidades en los diarios, objetos que según sus propias palabras tanto le han dado en todos los sentidos.

Espada ha profesado en cabeceras prestigiosas de España y conoce bien la materia de la que habla en 'La verdad'. Quien lo lea sin previo aviso reconocerá la experiencia del autor por el contexto de las piezas, pero los parroquianos conocerán los antecedentes por los que llegó a ser conocido y temido como analista de una prensa que arrinconó hace bastante la figura del corrector de estilo. Entre otros motivos, señala algunos como decisivos para llegar a la situación en la que se encuentra el sector y que afectan en particular a los medios digitales. De este modo, la intromisión de las redes sociales y los agentes de vario pelaje que por ellas pululan serían la base de una modalidad del periodismo que consiste en el sometimiento al marcaje de las prisas y la estadística y que no debería sostenerse mucho más.

Uno de los fuertes de esta recopilación es el bagaje del periodista, que se refleja no ya en las vivencias sino en las citas de las obras literarias que le han transformado y que despliega en una proverbial bibliografía. En lugar de presentarse en una lista, los títulos en cuestión aparecen desperdigados por los pasajes y convierten al libro en un juego de muñecas rusas por medio de cuyo entramado el lector con interés podrá poco menos que estudiar la verdad como materia en sí misma.

'La verdad' no hace prisioneros en lo que a géneros se refiere. Entradas de blog, composiciones epistolares, comentarios fotográficos, reseñas, adendas... y hasta unas geniales instrucciones para la redacción de necrológicas. Se desprenden momentos de especial significación en las memorias fragmentarias que se cuelan por los resquicios de la escritura minimalista de Espada. Las pautas del viejo periodismo, que hoy quizá pervive en las sedes de los rotativos locales. El ánimo de llevar la contraria cuando nadie quiere asumir el papel incómodo. Y también cuando acecha la unanimidad, que pasa factura a los que recelan de los dogmas de todo tipo, en toda época.

Por su parte, el tema predilecto de Fernando Savater es la política nacional. Dicho ámbito ha sido una mina para este profesor de Filosofía, que no cesa en su intento de desmontar los paquetes de ideologías de los distintos nacionalismos que distingue en nuestro país. De eso trata la mayoría de artículos de su 'Solo integral'. El lema hace alusión a una modalidad libre de escalada y quiere dar a entender que sus páginas se han redactado buscando una especie de salto sin red opinativo, algo que el autor consigue con su mezcla de argumento y expresión plausibles, cantidades bien medidas de ironía y recursos lúdicos y el alcance privilegiado del medio desde donde emite sus pensamientos. No hace falta decir que los resultados son logrados hasta tal punto de que casi nadie queda indiferente ante ellos, ganando consideración mesiánica para unos y de diatribas para otros.

La antología en cuestión abarca un centenar de telegramas periodísticos que parten de un tiempo difícil en lo personal para Savater. Este factor coincidió con un atractivo ofrecimiento de la empresa: el apartado noble de las contraportadas de los sábados, que tiene una ubicación y tamaño estratégicos y cuyos índices de lectura lo hacen tentador para cualquier articulista que se precie. Haciendo caso al instinto triunfó en su cometido. No contento con ello, ha vuelto sobre sus pasos –en más de una ocasión, bastantes años después– y ha prolongado o concluido algunos argumentos iniciales. Es digna de reconocimiento una facultad de réplica que no suele estar bien vista por quienes consideran que las columnas y sus contenidos son inamovibles, y que menos aún es llevada a la práctica por los mismos que imparten los criterios. Savater no deja nada a la imaginación de los buscadores de polémica: cuestiones de idioma, convivencia, rituales vigentes y desaparecidos... Dispone el volumen de una larga enumeración de causas de las que se podría decir que el donostiarra es, a estas alturas, el único rebelde; al menos, en lo tocante a la publicación que lo acoge. Pero asimismo estructura sus razonamientos con envidiable capacidad de síntesis, y mantiene un lenguaje limpio y cuidado, doblemente grato si se toma en cuenta el fárrago en que a veces se trasmutan los periódicos. Quizá sea esa otra de las lecciones del libro: no cualquiera tiene ideas, y quien las tiene las expresa con una cohesión que con frecuencia se traduce en su facilidad de lectura.