Una 'teleco' en apuros

Esta semana comento la primera novela de la escritora Melania Sebastián, nacida en Londres en 1968, titulada 'Playa Soledad'. Melania Sebastián es ingeniera de telecomunicación. ... Trabajó durante varios años en una multinacional del sector financiero. En 2018 publicó la obra de teatro 'Odios sordos', que se estrenó en Madrid con éxito de público y de crítica. Algunos de estos datos biográficos son significativos porque algunos de ellos redundan en la novela que hoy reseño.

'Playa Soledad' es una novela de intriga policiaca. Llamarla así es más exacto que decir que se trata de una novela policiaca, que no lo es. Y no lo es porque su protagonista no es un o una policía ni una investigadora, tal como es habitual en una novela de género negro o policiaco. Pero sí es verdad que su protagonista, Sofía Amoretti, se encuentra inmersa en una intriga policiaca sin comerlo ni beberlo. En primer término, Sofía, separada y con un hijo, es una ingeniera de Telecomunicaciones que un día decide cambiar de rumbo vital. Abandona la empresa en Madrid donde se desempeñaba con éxito y se va a Cantabria, exactamente en Laredo. Allí alquila una casa y se instala en ella en compañía de un perro al que llama Carver. Pero antes de eso, cuando todavía trabajaba en la multinacional, durante un viaje de trabajo, en un aeropuerto cree ver a su padre, algo bastante raro porque murió diez años antes. Sin embargo le quedó grabado su rostro y juraría que era su padre, aunque sabía que estaba muerto, entre otras razones porque ella y su familia habían asistido a su entierro.

Playa soledad MELANIA SEBASTIÁN Editorial: Espasa. 376 páginas. Precio: 19,90 euros

Pero en Laredo vuelve a ver a su padre. Esa fantasmagórica presencia en su vida comienza a tensarla y hacerla pensar. Mientras, en la vida de Sofía convergen otros personajes, aparte de su inseparable mascota. A su hijo lo tiene lejos. Mientras vivía en Madrid, asistía a sesiones de psicoanálisis. El especialista, como era imaginable, es argentino. En Laredo siguen las sesiones terapéuticas pero 'on line'. Darío, que así se llama, intenta que Sofía comience a pensar más en ella que en sus parientes y amigos. Algo así como si su exceso de empatía para con los demás la hiciera más vulnerable. También en Laredo un día entra a una cafetería –su dueño es también argentino– en la que se siente muy acogida y cómoda. Esa cafetería se convierte casi en su segunda casa. Hay en ella un piano que Sofía toca cuando le apetece.

Un día su padre aparece muerto, o asesinado. Y así la vida de Sofía se orienta hacia un enigma que tendrá que resolver casi ella sola. Si en una novela o una película me ponen una pieza de Satie, como ocurre en 'Playa Soledad', la obra gana muchos enteros. Y si además está escrita con tanta inteligencia en los diálogos, con tanta ironía en las observaciones y sutileza en las descripciones psicológicas, miel, mucha miel sobre hojuelas.