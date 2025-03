Si no hay no ni tampoco sí Una novela que plantea un debate ético sobre las motivaciones de quien accede a mantener sexo por necesidad y el papel de los poderosos

J. ERNESTO AYALA-DIP Sábado, 6 de mayo 2023, 17:00 Comenta Compartir

Hace doce años reseñé la primera novela del escritor francés Tanguy Viel (Brest, 1973) , titulada 'Brest-París'. La reseñé porque, como hago con todos los ... libros que me llegan, los someto a una lectura en diagonal y si resulta que encuentro una o más frases que me indiquen buena literatura, sugiero su recensión. También me vale el resumen de la contraportada (Suelo descartar las novelas de supervivientes, de gente que con enconado esfuerzo se libran del mal que los condena a la infelicidad). En 'Brest-París' convergieron las dos circunstancias: la escritura sugerente y el tema: un chico de provincias que estafa a su abuela, millonaria, para irse a París durante unos años para escribir una novela, la misma que leemos; tambien sucede que a su padre, presidente de un club de fútbol, también lo estafa, solo porque es su padre y tiene un relativo poder. Pues bien, ahora Tanguy Viel vuelve a la palestra con una soberbia novela sobre el poder, sobre todo el que se ejerce contra las mujeres. Se trata de 'La chica de compañía'.

Laura, la protagonista, tiene 21 años y necesita vivienda y trabajo. Eso por una parte. Por otra, su padre, Max, que es boxeador todavía en activo a los 48 años, tiene un entrenador bien conectado con el 'establishment' de Brest, pues es amigo del alcalde de la ciudad. Max le comenta la situación de su hija a su entrenador y este a su vez se lo comenta al alcalde. El alcalde cita a Laura y le promete que hará lo que esté a su alcance. Un día se presenta en el domicilio particular de la chica, sin previo aviso. En el pequeño piso hay apenas una silla, una mesita y una cama. El alcalde se sienta en el borde de la cama, mientras Laura se mantiene de pie. Él la invita a sentarse a su lado y pone su mano sobre la de ella. El resto se lo puede imaginar el lector. Sucede que Laura no quiere que su padre se entere de nada de lo ocurrido. Lo quiere mantener al margen de la denigración que ha sufrido. Así y todo sucede que Max lleva a su jefe al mismo domicilio particular para saciar su apetito carnal. Todo lo que yo estoy contando al lector es lo que Laura le relata a los dos policías que la interrogan. Estos le preguntan por qué aceptó lo sucedido y ella les contesta que por su necesidad de trabajo y vivienda. Los policías dan por hecho que a Laura le ocurrió lo que le ocurrió por su culpa, no tanto por culpa de quien cometió el abuso. Ella les contesta que es verdad que ella aceptó la situación, pero que eso nunca puede justificar dicho abuso. Ella no dijo no, pero tampoco sí. Lean este prodigio de examen ético del poder. Y reparen en su forma narrativa y estética. Mejor imposible.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión