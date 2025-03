Sudáfrica tras el apartheid según Maryse Condé

Elena Sierra Viernes, 8 de marzo 2024, 23:25 Comenta Compartir

Para las personas que estuvieron interesadas en el apartheid, el horrible sistema de segregación racial en Sudáfrica que perduró durante casi cinco décadas, y las ... que se preguntan qué ocurrió después, tras la instauración de un sistema que en teoría ponía en igualdad a negros y a blancos, leer 'Historia de una mujer caníbal' es un rayo de luz. ¿Qué pasó después? En realidad, más de lo mismo. La narradora de esta novela es una mujer negra de la isla de Guadalupe –como la autora, Maryse Condé– emparejada con un hombre blanco –también como la autora– que lleva años instalada en el país y que vive en su día a día cómo el racismo sigue estando muy presente Y el cambio de régimen no ha cambiado gran cosa –se sigue llamando cafres a los negros, siguen viviendo en barrios separados, la propiedad de la tierra sigue en las mismas manos, la violencia está ahí como siempre–. Condé, una escritora de la llamada periferia, retrata lo que sigue siendo periferia en el mundo de la literatura y se agradece. Y eso que no es esta la novela más impactante de la autora; hay otras brutales que señalan la violencia de forma más directa, el racismo y el machismo con más dureza, con un lenguaje y situaciones más duros. Pero la cosa va calando a través de las vivencias de muchos personajes llegados, como ella, desde distintos puntos del globo a un mismo rincón inestable. Esa cierta tranquilidad o sosiego en la narración responde a la actitud de la narradora: es una mujer que parece mirar desde la periferia de su historia, que parece paralizada, que no quiere dejarse notar porque ya sabe que, de todas maneras, la miran y la censuran.

