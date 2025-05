No solo para rockeros

Hace millones de años, en la inolvidable revista musical Vibraciones, que yo adquiría con cuentagotas dada mi penuria económica de entonces hasta el punto de ... que me aprendía a veces los artículos de memoria de tanto como me entretenían, leí una reseña –no recuerdo ahora de qué disco– en la que más o menos se decía: «Enséñame a un chico que no haya soñado llenar un local hasta los topes con su música y yo te enseñaré a un mentiroso». Me pareció verdad entonces y sigo pensando lo mismo hasta ahora, aunque la música y los gustos hayan cambiado tanto y yo me mantenga en una franja de preferencias que sigue siendo inamovible. Porque, queridos lectores que me seguís semanalmente, si hay algo que todavía disfrute más que la lectura, y que me haya marcado desde siempre, ha sido el rock and roll y todo el mundo que le rodea: las bandas, los discos, los conciertos y, por supuesto, todos sus entresijos. Nada hay que me reconforte más que estar en un sitio donde la música sea de mi agrado, esto es, donde la música que suena me devuelva a ese tiempo en que éramos tan intensamente felices, o eso nos parece ahora después de tantos años. Cualquiera de mi generación me refrendará y aunque odie con toda mi alma la expresión «viejo rockero» no puedo (por edad, por supuesto) más que incluirme en ella, pese a mis kilos de más y el pelo de menos.

Todo este rollo viene a cuento de que el libro de hoy (sin ser, literariamente algo prodigioso) es el que más feliz me ha hecho al leerlo en mucho tiempo. Fue un regalo inesperado de quien mejor me quiere y me conoce, hasta el punto de saber que, de haber conocido yo su existencia, lo hubiera preterido en aras de algo más «literario». Pero, oigan, ya les digo desde el principio que 'Reyes vagabundos' (título, todo hay que decirlo, no especialmente atractivo ni respetuoso con el original 'The thrill of it all') es, ante todo, un libro entretenido, divertido hasta la carcajada (sobre todo en su extensa primera parte) y que no se queda solo en los embrollos del rock y todo cuanto tenga que ver con él, sino que alarga sus tentáculos hasta otros aspectos (eso sí, más tópicos y predecibles) de las relaciones e idiosincrasias humanas. En nada me ha decepcionado una historia, por lo demás, previsible porque así lo han sido –a fuerza de errores ajenos nadie aprende, ¡ojo!– la mayor parte de las trayectorias de las bandas de rock que han ido construyendo nuestras respectivas vidas. 'The Ships' –nombre de la ficticia banda protagonista– pasan por todos los tópicos de esas trayectorias (aunque desde el primer momento ya sabemos que la banda se separó): comienzos titubeantes y calamitosos, con diversión a raudales y estrecheces supinas, hasta el típico «pelotazo», las dudas posteriores entre mantener la esencias o lanzarse de lleno a la profesionalización, los definitivos excesos que conlleva el desmesurado éxito y la previsible caída después de un tiempo más o menos largo. Nada, en fin, que todo buen conocedor no se sepa de memoria.

Pero es una lectura inolvidable en el sentido de que a los ficticios protagonistas que integran la banda podemos ponerles caras que resultan conocidas en nuestro acervo musical y se ajustan con precisión a tipos más o menos tópicos que, sin embargo, no dejan de tener su gracia y su originalidad. La narración nos llega de la mano de Robbie Goulding, el guitarrista del grupo, irlandés residente en Luton en los tiempos más sombríos del «thatcherismo», el más vulnerable –tragedias familiares incluidas–, el más íntegro tal vez, aunque no olvidemos que es su voz la que nos conduce y aunque reconozca sus errores, filias y fobias nunca es del todo inocente. El lector, obviamente, puede llegar a sentirse condicionado por sus juicios y valoraciones, por eso el autor adopta el ya conocido recurso de mezclar el discurso base con extractos de declaraciones vertidas por los integrantes, y allegados, de la banda en diferentes épocas de su trayectoria y en diferentes medios. Así, cualquiera podría decantarse en sus apreciaciones a favor o en contra del inconmensurable y genial Fran Mulvey, el auténtico líder del grupo y tal vez el verdadero protagonista de la historia, aunque luego se diluya mucho al final: ese huérfano vietnamita recogido por sucesivas familias británicas que le hicieron más desgraciado aún de lo que era cuando llegó; bisexual y extremo en cualquiera de sus facetas, capaz de lo más generoso y ruin al mismo tiempo. O el inenarrable Seán batería del grupo, generoso y vivencial, mellizo de la encantadora Trez, la más cuerda del grupo, la más consciente y responsable sin duda, a la que, sin embargo siempre se le puede poner la pega de ser la encargada en cierta medida (y aquí sale un poco el tópico) de cuidar de los demás. En realidad, y pese a lo «déjà vu», la novela termina por ser un emocionante canto a la amistad, a la más pura, a la que viene sustentada en la pasión extrema por la música y por eso no se rompe nunca.,

La edición nos llega en la más que solvente traducción de Isabel Márquez Méndez, que ha sabido muy bien adaptar el encomiable sentido del humor del narrador protagonista (increíbles y descacharrantes, sobre todo, sus comparaciones) y nos dota de una lectura sin tropiezos y atractiva de una obra, por lo demás, tremendamente amena.