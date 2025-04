Sábado, 27 de mayo 2023, 09:24 Comenta Compartir

Una noche que debería ser un éxito a toda costa. Para Joni y sus amigos será una fiesta que promete las cotas más altas de ... glamur. Sin embargo, antes del amanecer tendrán que enfrentarse a algo mucho peor que la habitual resaca de después de la fiesta. Aun así, ninguno de ellos piensa dejar que el trauma se interponga en su camino. Este va a ser un año para disfrutar de todos los placeres que puede ofrecer Londres: colarse en lugares prohibidos, romper todas las reglas, enamorarse de quienes no deben. Todo para evitar un hecho inevitable: lo importante no es que se acabe la fiesta, sino cómo se acaba. 'Solo por hoy es un agridulce canto de amor' al fin de la inocencia, una eufórica defensa del momento en que no se tiene nada que perder... hasta que, de pronto, se pierde todo.

