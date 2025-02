No solo en la América profunda

ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 15 de julio 2023, 11:47 Comenta Compartir

No cabe más que aplaudir ante el hecho de que Errata Naturae recupere ahora esta novela, publicada originalmente el año 1992. Ya hubo edición española ... hace algunos años (Alfaguara, 2000) y contó también con una adaptación para la televisión, el año 1996, que dirigió Anjelica Huston con un notable reparto. Viene al caso recuperarla y hacernos eco de esta novela porque, desgraciadamente y pese a lo que digan algunos, siguen siendo tiempos propicios para que no nos dejemos en olvido la lacra del maltrato a las mujeres y aunque tenga que ser a base de golpes tan duros, tan estomagantes, como esta novela nos propina, sigamos luchando por erradicarlo. Aquí tuvimos no hace mucho, la aún vigente y atractiva 'Alegría', de Miguel Ángel Carmona, que tan de cerca nos traía el asunto; ahora, aunque nos retrotraigamos a la Carolina del Sur americana de los años 50 del siglo XX, lamentamos profundamente tener que asumir que el desolado panorama que 'Bastarda' expone continúa dolorosamente vigente en nuestros días. Y no vale decir que los sucesos narrados (que, encima, como veremos, tiene una sólida base real, pues son fruto de la experiencia personal de la autora) ocurren en la zona de los «nerds» (paletos), o los «white trash» (basura blanca; ese caladero de votos del inconmensurable Donald Trump); el asunto afecta tanto a la ciudad como al campo, al tercer mundo como al primero.

Esta es la historia de Bone, que es como llaman en su familia a Ruth Anne Boatwright, una joven bastarda –uno de los 'leit-motivs' del libro es que desaparezca esa condición en su partida de nacimiento– por cuyo prisma vamos asistiendo a lo que ocurre en la narración. En primera persona Bone nos refiere su evidente desamparo y, poco a poco, los abusos a los que se ve sometida. Pero, como he advertido, es también la historia real de la autora de la novela, Dorothy Allison, (Greenville, Carolina del Sur, 1949) que, con este texto, nos acerca uno de los testimonios más repugnantes y dolorosos sobre el abuso sexual y físico; es más, hasta parece ser que en su caso real la historia fue aún más cruel y devastadora (la autora cuando era pequeña llegó a contraer la gonorrea por los abusos sexuales que sufrió por culpa de su padrastro). Sin duda el principal acierto de Allison está en no adulterar en ningún momento la condición de la niña que narra (asistimos a su crecimiento hasta los trece años en los que la narración se corta) y así el lector se explica su transición de cómo su mirada, al principio sagaz y cariñosa se va tornando poco a poco en un pozo de rabia y odio que convive, insólitamente, con el más descarnado e incondicional amor hacia su madre y sus raíces familiares. Estas constituyen el otro pilar indudable de esta estremecedora narración: ese sólido elenco de personajes que rodea a la protagonista: su 'peculiar' (por no emplear otro adjetivo) familia y otros secundarios que contribuyen a crear un ambiente caracterizado por el alcoholismo y embrutecimiento al que se llega por la falta de cultura, expectativas y oportunidades. Lo que hace más horrible todavía el sufrimiento al que se ve sometida nuestra protagonista ya no es solo la violencia física y mental que su padrastro, Glen, ejerce sobre ella, sino la connivencia de su consentidora madre, la desnortada Anney, quien, cuando se casa con el entonces encantador Glen Waddell a los veintiún años, ya tenía dos hijas, nuestra bastarda y otra de un matrimonio breve y trágico. La preciosa y encantadora Anney, niña bonita de su familia, a la que la vida no le sonreirá lo más mínimo. Es la familia materna –de raíces indias–, los Boatwright, el principal refugio de Bone; ellos bajo ningún concepto aceptan la situación y toman cartas, a su manera, en el asunto. Cuando se nos muestra la realidad de esta estirpe condicionada por el desempleo, los embarazos adolescentes, la falta de oportunidades y la violencia comprendemos (que no justificamos) muchas de las situaciones que en la novela aparecen. Destaca la curiosa y tajante separación entre los miembros masculinos y femeninos del clan: ellos toscos y borrachos, pendencieros entre ellos y con otros, orgullosos, en muchos casos, de su paso por las prisiones y correccionales, haciendo hijos, para demostrar su hombría, de los que luego no se ocupan, maridos incapaces de sostener a sus familias pero que gustan de liarse a tiros sin preocuparse mucho de las consecuencias. A su lado, en cambio, mujeres fuertes, sólidas como rocas que, sin embargo, se casan demasiado pronto y envejecen muy rápido. Mujeres que les permiten y perdonan casi todo a sus maridos, esposas serviciales que tratan mantener limpios y dignos sus hogares y se dejan la piel para alimentar a sus hambrientos y andrajosos hijos y a sus familiares varones que lo encuentran todo a mesa puesta y mantel quitado salvo alguna rara excepción. A pesar de todo, son capaces de conseguir un espacio seguro entre ellas, ayudando y solidarizándose las unas con las otras (pese al carácter independiente e ingobernable de algunas de ellas) procurando estar siempre cerca y mantener tensa esa red que los sostiene a todos. En ese ambiente de crispación y violencia, donde «una virgen es una niña de diez años que corre muy deprisa», Bone vive la peculiar tragedia que desata la transición hacia la maldad que se ceba en el personaje de su padrastro debida a la pérdida continua de trabajos (que conlleva continuos cambios de domicilio) siempre por culpa de los demás y sin asunción explícita de los propios errores y cobardías. Aunque ella al principio no es muy consciente de lo que le pasa, sí deduce que es algo que no puede ni debe contarse y esa enorme violencia física y sexual que padece considerará que únicamente es el castigo que ella se merece por su comportamiento indómito. Una novela amarga –excepcionalmente bien escrita– que, como algunas medicinas, hay que tomarse por obligación. Bastarda Autora Dorothy Allison

Editorial Errata Naturae. Madrid. 2022

Precio 24,50 euros

