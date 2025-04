¿Solo para adeptos?

No descubro el Mediterráneo si concluyo que el disfrute del hecho literario (y del artístico en general) pasa por la aleación de dos componentes que ... cualquiera conoce: por un lado la filia o la fobia (a veces muy difíciles de explicar) que sintamos por el autor, y por otro las condiciones personales con que afrontamos la lectura, la contemplación, la escucha, en fin, de cualquier obra. Ni que decir tiene que todo esto evidentemente se incrementa cuando nos situamos ante un autor como Haruki Murakami (Fushimi-ku, Kioto, 1949), que cuenta con tantos seguidores fervientes como denostadores recalcitrantes. Yo –ya lo saben mis fieles lectores– me sitúo en el primer grupo, con lo cual mi predisposición ante la lectura de cualquier obra suya siempre es positiva y es muy difícil que salga defraudado de ellas. 'La ciudad y sus muros inciertos' no es una excepción, conviene que vayan avisados. Por lo demás, estoy siempre bien predispuesto a enfrentarme con cualquier nueva entrega del conocido autor japonés.

La novela –larga, como suelen ser las del autor– se estructura en tres partes y un breve epílogo, gracias al cual sabemos que se trata de un relato que Murakami escribió y publicó hace muchos años y que ahora remodela. En la primera parte el típico narrador masculino que suele protagonizar todas las obras de nuestro autor, en este caso un joven de diecisiete años –de quien nunca sabremos el nombre, por cierto– nos cuenta que se enamora de una encantadora compañera de colegio, un año menor, tras haber sido premiados en un certamen literario. La (también) innominada chica es tan deliciosa como desconcertante y, pese a prometerse amor completo, muy pronto desaparece. Pronto sabremos que el auténtico 'yo' de ella parece trabajar en la biblioteca de una ciudad amurallada donde en vez de libros se guardan sueños. Una ciudad de muros móviles donde no existe el tiempo, no se oye música y cuyos escasos habitantes carecen de sombra y no pueden salir de ella. Además, los únicos animales que hay son unicornios (nada menos) que mueren en invierno por docenas, incapaces de soportar el frío. Allá acudirá años después nuestro protagonista como lector de sueños y encuentra a su amada, pero todo es distinto, tras breves peripecias, muy calmadas, consigue volver milagrosamente al mundo real (?).

Ya en la segunda parte (la más extensa) encontramos al narrador en Tokio, sufriendo la crisis típica de la mediana edad que le lleva a renunciar a su trabajo en una editorial para acabar marchándose a un puesto de director de la biblioteca de un pequeño pueblo remoto donde tendrá lugar el meollo de la historia. Allí conoceremos a nuevos personajes, el extraño Koyasu, el antiguo director de la institución, la discreta Saeda, su asistente, y un joven medio autista que encuentra su único refugio en la biblioteca que visita asiduamente. En esta ciudad nuestro protagonista también encuentra el amor; un amor tranquilo con la dueña de un café de quien tampoco conoceremos su nombre. Pero volverá una vez más a la extraña ciudad, lo que se nos cuenta en la tercera parte.

Reencontramos los asiduos esos pasajes de fluida prosa, el juego constante de sueño y realidad, el misterio que no se desvela, la convivencia estrecha de lo palpable y lo fantasmagórico todo en un conjunto que se nos muestra como una unidad de la que dudamos. Como el mismo protagonista dice «En cualquier caso, hacía tiempo que para mí el término 'realidad' no estaba claro, se había roto en pedazos. Me veía incapaz de discernir lo real de lo irreal». No nos extraña entonces que en la novela se haga mención a García Márquez y a lo que más o menos conocemos como 'realismo mágico'; en cierta medida, esos son los parámetros por donde se mueve desde siempre la narrativa de Murakami. Para otros, sin embargo, lo que acabo de decir sonará a que el eterno candidato al Nobel (igual han sacado otra cosa suya por si lo ganara este año antes de que salgan estas letras) juega con cartas marcadas y hasta yo reconozco que a veces se pasa de rosca, pero es indudable que nuestro autor sabe contar historias, por muy increíbles que nos parezcan, y los amantes de la literatura tendrán que reconocer que el hecho de que la mayor parte de las peripecias aquí narradas gire en torno a las bibliotecas es un inevitable plus, por más que el final se antoje un tanto precipitado.

En resumen, y para desesperación de más de uno, estamos ante una historia muy serena, en la que las pocas cosas que pasan lo hacen muy tranquilamente, pero honestamente creo que no solo nunca llegan a aburrirnos sino que conectan perfectamente sobre todo con un tipo de lector situado en una etapa de la vida en la que se piensa más en el pasado que en el presente y en la que el futuro apenas tiene importancia. Vale que esto suena un tanto sombrío pero el texto es profundamente conmovedor. A mí, cuando menos, me resultan subyugantes esas cálidas acciones sin importancia aparente que constituyen, sin embargo, una vida feliz y sin sobresaltos, donde la contemplación de la belleza de los días y el mero disfrute de la lectura o la música se convierten en alicientes casi envidiables. Sí, con Murakami estoy siempre muy receptivo, qué le voy a hacer.