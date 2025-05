Silva de varia lección

Mirlo blanco o cisne negro es, entre los poetas jóvenes, Daniel Rodríguez Rodero. Tiene una cultura –no solo literaria– y un pensamiento propio infrecuentes a ... su edad. Nacido en 1995, ya ha tenido tiempo de publicar y rechazar de su bibliografía un primer libro de poemas, escrito en décimas. El buen conocimiento de la métrica clásica es uno de esos méritos que pueden convertirse en deméritos. Daniel Rodríguez Rodero corre el riesgo de limitarse a escribir tan brillantes como arcaicos ejercicios de estilo. Y con alguna frecuencia suena en 'El ego, la otredad' a poeta de otro tiempo, del tiempo del primer Blas de Otero, los garcilasistas o Leopoldo Panero. 'Oración por los que creen' podría estar firmado por José María Valverde; 'Job increpa a Jahvé' por el Blas de Otero de 'Ángel fieramente humano': 'El prisionero', recreación del anónimo romance, por Rafael Montesinos: «Pasa mayo y no viene / mi avecilla a cantarme. / Oigo un tic tac lentísimo, / un sucederse el aire, / los gritos de los libres, / tintineos de llaves, / el pesado chirrido / de puertas que se abren / en las celdas contiguas / y júbilo en la calle...».

Pero se equivocaría quien quisiera reducir el libro a una colección de homenajes, a ejercicios de buen lector. En 'El ego, la otredad' –título quizá no demasiado afortunado, como de manual de psicología– hay técnica y llanto, para decirlo con un título feliz de Carlos Edmundo de Ory. Y quien lo dude puede comenzar leyendo el último poema, '13 de febrero de 1837', dedicado a Larra, que merece figurar en cualquier antología del poema histórico tal como lo entendió Cavafis –nada que ver con las recreaciones del romanticismo– y lo practicó ejemplarmente Cernuda.

Poeta culturalista, a la vez que experiencial y experimental, Rodríguez Rodero. Abundan en su libro los poemas que tienen como protagonista a un personaje histórico, a veces en forma de monólogo dramático. Pero acierta más cuando utiliza la tercera persona que la primera. Al espléndido 'Quevedo' –que puede hacer pendant con el 'Góngora' cernudiano– se le contrapone el rechinante 'Leopoldo Panero', que más parece una defensa del poeta escrita desde hoy que un monólogo del poeta. También disuena el verso final de 'Alfonso X'. «Pagué con mi corona la ambición de un imperio» comienza, y luego, tras resumir la historia de su reinado, termina con estos versos: «Cuando llegue la hora de dar cuentas arriba / de toda la ambición que alimenté sin medios, / pediré que me impongan el máximo castigo. / Un rey puede estuprar, mas no sobreestimarse». Ese último verso resulta más bien un corolario del autor contemporáneo, disuena en boca del personaje.

Dos son los riesgos de la poesía de Rodríguez Rodero. El uso de cultismos extemporáneos es uno de ellos. «Porque este mundo nuestro es una biocenosis» leemos ya en el verso inicial. La mayoría de los lectores se sentirán forzados a buscar 'biocenosis' en el diccionario.: «Conjunto de organismos, vegetales o animales, que viven y se reproducen en determinadas condiciones de un medio o biotopo». ¿Era necesaria esa pedantería? Parece que no. El otro riesgo deriva de una de las mayores cualidades de este poeta joven: su ambición temática, su deseo de llevar al poema inquietudes que otros considerarían más bien ensayísticas. El poema dedicado a un soldado de la «generación perdida» incluye versos que parecen más bien prosa de artículo periodístico: «Las industrias, aún inadaptadas, / después de un lustro fabricando guerra, / no dispondrán de un puesto que ofreceros, / a vosotros, los héroes del orbe, / hasta dentro de tres o cuatro años».

Pero no tiene demasiado sentido insistir en las insuficiencias de 'El ego, la otredad', un libro insólito en la poesía joven de hoy. Mejor subrayar sus logros: el reflexivo 'Helada en sazón' la paradójica verdad de 'Síndrome de Estocolmo', la libérrima versión del más famoso soneto de José María Blanco White, alguna de sus Rubaiyat, como la dedicada –como el poema final– a Larra: «No. No me quejaré de que la vida es breve, / cuando la brevedad es toda mi esperanza. / Joven soy y lamento los años que he vivido, / mas dudo de mis fuerzas para andar el atajo».

Daniel Rodríguez Rodero, además de poeta, es un notable articulista de lecturas e intereses no demasiado frecuentes en la gente de letras. Va camino de convertirse en uno de los más destacados divulgadores y defensores del pensamiento liberal conservador, un poco a la manera de Ignacio Peyró. Uno de sus maestros es Aquilino Duque, tan provocador ideológicamente, tan poliédrico poeta, culto y popular, al margen de ideologías. A partir de ahora habrá que tener muy en cuenta su nombre.