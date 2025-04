Cuando con escrupulosa coherencia se mantienen los sólidos principios que desde el primer momento asentaron la línea de una revista y cuando, con calidad contrastada, ... se va número a número haciendo lo posible por mantener a rajatabla esas ideas y que cada nueva entrega se convierta en un ladrillo más que sustente un edificio cómodo y habitable, corren sin embargo los lectores con el peligro de que la norma de calidad se convierta en algo que damos por añadido y se pierda el interés porque en seguida nos acostumbramos a lo plácido. No debiera ocurrir así con esta singladura extraordinaria que durante ya casi quince años lleva manteniendo incólume la publicación extremeña.

'Suroeste' está aquí de nuevo; sin motores como Antonio Franco o Luis Costillo, pero permanentemente fiel a ese principio básico de seguir siendo portavoz del plurilingüismo de nuestra península y usar las lenguas para todos los ámbitos y géneros que tienen que ver con la literatura y las artes. Por fuera no hay nada nuevo, se mantiene ese envoltorio sobrio y elegante que tan fácilmente la identifica y lo de dentro responde con creces a la demanda de calidad y de compromiso a los que, a lo largo de esta docena de números que cumple con este, nos ha venido acostumbrando. Tal vez en este último no figuren nombres de tanto relumbrón como hayan podido aparecer antes; pero lo cierto es que yo mismo me doy cuenta, al decir lo que digo, de que lo que ocurre es que la revista sigue fiel al principio de apostar también por lo novel y menos conocido y que luego el paso del tiempo nos haga ver que hoy son nombres de primera fila aquellos que durante esta última década se empezaron a asomar ilusionados a un mundo que ahora, fieles a su valía, tanto el espectro literario como el artístico ha ido poniendo en su actual sazón.

Me llaman la atención en este duodécimo ejemplar la clara apuesta por la creación, especialmente la poética, en comparación con lo dedicado a narrativa y ensayo, por supuesto también presentes, y, como viene siendo práctica habitual, las preciosas ilustraciones que pespuntean su recorrido. En el ámbito lírico hasta diecisiete firmas diferentes llenan casi la mitad de las páginas de este volumen; castellano, catalán, portugués y gallego conviven en lógica armonía en las voces muchas veces muy jóvenes de los participantes (Araújo, García Cuevas) en avenencia con otros registros con obra más consolidada o en claro camino de. Las muestras están para todos los gustos; por mojarme me decanto y recomiendo la «plaquette» que entrega Martín López-Vega (un nombre, sí ya, de referencia en la poesía española actual), pero ojo a la frescura de Fernández Rial, Guerrero Tenorio, M. J. Worm o la citada Araújo, así como al clasicismo y sencillez de Luís Filipe Parrado o Félix Moyano.

En lo que se refiere a la parte narrativa sorprende que ninguno de los textos aquí recogidos esté escrito en castellano; cinco consolidados autores y autoras de nuestro país hermano (ignoro si algunos de ellos traducido al castellano, mal no estaría) y una narradora mallorquina ocupan las páginas; muy divertido, por cierto el breve relato de Neus Canyelles, punzantes los dos de Viale Moutinho e interesante el de Rego de Almeida. Si la mayor parte de los relatos están escritos en portugués, también domina esta lengua en lo que se refiere a la sección de ensayo, en la que destaca una nueva aproximación al inabarcable mundo pessoano y otra pesquisa de Emilia Oliva apuntalando esa magna labor investigadora que sigue llevando a cabo recuperando el inmenso catálogo de la obra del inefable José Antonio Cáceres. Se cierra el volumen con una entrevista en portugués a uno de los nombres más importantes en el contexto ibérico para las relaciones culturales entre los dos países, el traductor Perfecto E. Cuadrado, y, por último, un par de ponderadas reseñas.

Y todo ello pautado, como dije, por una sucesión de dibujos, siete, de la artista gallega Celeste Garrido, pertenecientes todos a la serie 'Nupcial'. Con trazos muy ligeros y total ausencia de color se ofrece una suerte de muestrario de maniquíes y otros motivos relacionados con la vestimenta que mezclan lo poético, lo sutil y lo inquietante y que constituyen un perfecto broche de oro para este número que sigue imparable en la ya consolidada andadura de calidad y compromiso que viene caracterizando a 'Suroeste'. No nos acostumbremos a ella en el peor sentido de la palabra al que antes aludía; sigámosla y alentémosla porque creo que nos merecemos cosas así por mucho tiempo.