Siempre Landero

Tras el auténtico impacto que supuso 'Lluvia fina', tal vez su mejor obra en años, llegó el relativo descansadero de 'El huerto de Emerson' (llevo ... prácticamente toda mi vida leyendo y, pese a que yo mismo he usado el término en más de una ocasión, todavía no comprendo muy bien el alcance de aquello que impunemente denominamos «una obra menor» para referirnos a un texto literario, como casi todo el mundo dijo de ella) nos llega ahora (y, una vez más, en tiempo récord para la cronología periódica a la que el autor nos tenía acostumbrados... hace ya tiempo) esta última entrega de Luis Landero que vuelve a situarle en el pedestal merecido que la literatura contemporánea debe al escritor de Alburquerque.

En 'Una historia ridícula', Landero deja de lado el sesgo oblicuo por el que optó con la obra mencionada arriba y vuelve a traernos a su territorio conocido, tal vez el que prefieren sus múltiples seguidores, y al que ya estamos acostumbrados y nos hace sentirnos más cómodos y confiados a la hora de transitarlo. A mí me parece que le sale solo, porque ya se dice que todo gran escritor acaba por escribir siempre la misma obra; la diferencia reside en los pequeños matices que aporta el entorno nuevo en el que se sitúe. Como aquí. Marcial es, una vez más, ese sempiterno personaje afanoso que encuentra (o más bien, decide) tener un misión en la vida que llevar a cabo contra viento y marea. Si se repasa la trayectoria de nuestro autor, desde las consideradas como sus novelas fundamentales hasta aquellas que se han calificado como de «tono menor», responden todas a este patrón que se ha convertido en su principal seña de identidad. En esta que no ocupa, el afán de Marcial, un antiguo matarife devenido jefe de planta de un (no nos engañemos) matadero, un hombre sin estudios (lo suyo es la formación profesional) pero que se ha labrado un relativo fuste intelectual a base de una dicción un tanto impostada y una cultura lograda de manera claramente autodidacta, su afán, digo, es conseguir el amor de Pepita, una mujer claramente fuera de su alcance por provenir de un clase social privilegiada, de un ambiente intelectual y diletante y con una formación y gustos muy por encima del nivel al que nuestro agonista podría soñar conseguir en toda su vida. Pero ahí está su apuesta y todos sus enconos y actuaciones se orientarán, en el transcurso de la novela, hacia esa incoercible decisión.

Como en otros textos de Landero, la acción es mínima y la peripecia se sostiene gracias a su subyugante uso del lenguaje y a la riqueza de matices con la que dota al elenco de personajes (no muy abundante) que aparece en su transcurso (imposible no conmoverse casi hasta las lágrimas con ese capítulo 24 donde se habla de las mínimas alegrías de los padres del protagonista). La magia del de Alburquerque ha residido siempre (al menos para mí) en su formidable capacidad de hacer de una anécdota nimia no solo un manual de sabiduría literaria, sino, lo que es más importante, todo un muestrario, más, un vademécum, de cómo conducirnos (o no) en la vida. Como en ocasiones anteriores, Landero vuelve a pivotar sobre sus dos bases habituales: Cervantes y Kafka. Marcial, casi más que un Quijote, se me antoja una suerte de licenciado Vidriera, dotado de una insólita capacidad de crear seísmos de introspección que saca a la luz de manera tan asombrosa como inopinada. Todo en él, desde lo más nimio a lo más intensamente palpitante y trascendente, se somete a una inagotable elucidación de la que nos hace partícipes sumiéndonos en una especie de trance, incapaces de desengancharnos del magnetismo que nos provoca su tan equivocada e insostenible manera de comprender las cosas de la vida. Del lado kafkiano está la clara metamorfosis a la que somete todo cuanto pasa por el único prisma de su narración (inútil me parece señalar que se trata de un relato en primera persona). Para completar, cualquiera puede darse cuenta del ambiente «lazarillesco» que inunda también la novela. En realidad, 'Una historia ridícula' es como una epístola donde aquel «vuesa merced» destinatario es ahora un enigmático Doctor Gómez al que el escribiente trampea, discute y ningunea cada vez que tiene ocasión.

En ella, el curioso lector se topa con ese desarrollo profundo de la interioridad de los personajes en la que puede bucear hasta aprender y sonsacar en sus propias vivencias; multitud de episodios se concatenan con la habitual perfección, guiados por un personaje que, incluso con sus características abiertamente negativas, no llega nunca del todo (Cervantes siempre) a parecernos poco más que repelentillo. Una novela genial más, en suma, que, bueno, ustedes ya conocían porque en seguida que salió la leyeron y disfrutaron. Yo aporto esto por si alguno se había despistado y, en fin, porque llegan las vacaciones y este título tiene que estar forzosamente en la maleta.