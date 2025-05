El siempre distinto libro de Modiano

'Memory Lane' no es el último libro que se escribió el premio Nobel Patrick Modiano. Lo publicó en 1983, pero generalmente en sus novelas ... la fecha de publicación no es nada importante. Modiano tiene un tema sempiterno, obsesivo, iluminador: la memoria, la suya y la de una parte importante de Francia. La personal y la histórica. Pero este cultivo siempre gira en torno a un eje autobiográfico, aunque disimula con referencias ficcionales él está presente como narrador en primera línea. En 'Memory Lane' –ilustrado por Pierre Le-Tan– se recuerda a sus veinte años. Un día, un compañero de faena lo invita a comer; luego le pide que lo acompañe a casa de unos amigos suyos. En el momento en que el narrador toma contacto con esos amigos, empieza la novela que leemos y un territorio inolvidable de su vida. De esa casa pasa a otras, de los amigos de su compañero de faena. Cada uno de esos personajes tiene a su vez una historia que van dejando marcas en nuestro narrador. Algunos se van perdiendo, otros mueren. Y todo termina como si nuestro narrador se quedara solo con sus recuerdos de esa gente, extrañándolos. Y deseando encontrárselos un día y volver a empezar.

No quiero terminar esta reseña sin comentar su título. En un momento del libro, el narrador hace mención a una canción. No la conozco y entonces consulto en Google. 'Memory Lane' es el título de una conocida y celebrada canción de la cantante sueca Zara Larsson. La escucho. Me gusta, me gusta mucho, tanto como la novela que comento. Celebro tener la misma edad que Modiano (que no su talento) y que a nuestros setenta y ocho años nos guste la misma canción de música pop.