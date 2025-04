ENRIQUE GARCÍA FUENTES Sábado, 21 de mayo 2022, 11:05 Comenta Compartir

Traer de nuevo a estas páginas un libro de Modiano se me antoja como una propuesta a un lector fiel al que pedirle que rebusque ... en los archivos de este periódico o que remueva los registros de su memoria a la busca del último texto que se dejó escrito y me ayude a continuar con lo que ya se dijo entonces, y, luego, retomemos juntos ese hilo que permanece inalterable a lo largo de los años. En cierta medida nada distinto vamos a encontrar en este ensoñador 'Tinta simpática', su última publicación en España. Una vez más un hecho casi insustancial nos retrotrae a esa eterna búsqueda de un tiempo perdido que constituye el andamiaje de su sutil, etérea y evanescente literatura. Cambia ahora el protagonista, en este caso una suerte de aprendiz de detective; pero tampoco tanto, se sigue llamando Jean, como el eterno alter-ego que protagoniza sus ficciones y lo mismo que aquel en entregas anteriores, desde una poco definida contemporaneidad, se dedica a una continua suerte de evocaciones desatadas por un asunto nimio –ya periclitado– que no es más que el detonante para que estalle de nuevo el lento fluir de la memoria. Desde la cita que lo inicia, del longevo autor francés Maurice Blanchot, («Quien quiera recordar debe ponerse en manos del olvido, de ese riesgo que es el olvido absoluto y de esa hermosa casualidad en que se convierte entonces el recuerdo») Modiano nos prepara el camino para irnos avisando del peligro de topar con posibles deslices en la memoria que, sin embargo, no consiguen que se ceje en ese afán por recuperar el recuerdo: ahí estaba y, tarde o temprano (y ese procedimiento será el principal motivo de la novelita) acabará fluyendo. El título, por eso, es explícito: «Esto me reafirmaba en la idea de que sí a veces tenemos fallos de memoria todos los detalles de nuestra vida están escritos en algún sitio con tinta simpática».

Como siempre nos envolvemos en la ya conocida deriva intemporal; un tiempo que continuamente viene y va y se instala (y con él al lector) en una indefinición deliciosa que invita, como siempre, a dejarse seducir por esa ensoñación de añorar un tiempo, tal vez apócrifo, que, precisamente, en su nimiedad guarda, a veces, secretos inconfesables. En nuestra novela esta vez se trata de seguir el rastro de una mujer con la que en su momento este neófito detective que la protagoniza no logró dar, pero posteriores chispazos, o recurrencias, o imágenes deslavazadas, o casualidades curiosas le harán perseverar y no rendirse hasta dar con su paradero. Lo consiga o no, como siempre, será lo de menos. Como siempre, lo importante del viaje es el periplo en sí, nunca el lugar al que lleguemos, pues a este tampoco logramos ubicarlo exactamente en una cronología precisa: «Nunca he respetado el orden cronológico. Nunca existió para mí. El presente y el pasado se mezclan con una especie de transparencia y todos y cada uno de los momentos que viví en mi juventud lo veo separado de todo, en un eterno presente», nos dice el personaje/narrador como si intuyese nuestra reacción o nuestra reticencia, en seguida lenificada. Tinta simpática Patrick Modiano Editorial: Anagrama Barcelona, 2022 128 páginas Precio: 17,90 euros Porque con Modiano vivimos siempre ese mismo estado de comodidad, de postración amable que nos conduce desde un presente inestable a unos recuerdos que siempre podemos permitirnos el lujo de manejar a nuestro antojo. O quizá sea al revés: acabamos en el sitio donde estamos impulsados por esos recuerdos que nos han traído, acaso muy a nuestro pesar, hasta aquí. Y lo que construimos, o recuperamos del olvido, ¿es lo que ocurrió de verdad o lo que nosotros pensamos que pasó? De nuevo el narrador/personaje nos ofrece la clave, por lo demás, perfectamente adivinable, «¿Cómo desenredar lo verdadero de lo falso si pensamos en los rastros contradictorios que deja una persona tras de sí? Y de nosotros mismos ¿sabemos más si me baso en mis propias mentiras y omisiones o en mis olvidos involuntarios?». Nunca sabemos dónde estamos con Modiano, pero somos perfectamente conscientes de lo felices que nos encontramos en esa bendita indefinición.

