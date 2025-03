Un Sherlock de improviso

CÉSAR MUÑOZ GUERRERO Sábado, 2 de diciembre 2023, 17:25 Comenta Compartir

El oficio de los narradores va tomando relevos con las generaciones. En uno de los primeros pasajes de 'El problema final', la última novela de ... Arturo Pérez-Reverte, un personaje habla del ancestro de esa raza, alguien «sentado ante el fuego mientras relataba la secuencia de hechos, lectura de signos o huellas dejados por la presa a la que había seguido el rastro». E incluso en este momento de masificación es fácil reconocerlos entre nosotros, ya no muertos recientemente sino vivos. Ahí está el propio Reverte para probarlo, aunque hay quien no se ha dado cuenta, o no ha querido hacerlo: ahí está 'El club Dumas' prácticamente sin conmemorar en su treinta aniversario.

Ahora nos viene con esta demostración de «novela-problema», género que ha recuperado para la ocasión, y en la que ha clavado una obra maestra de esas de aliento vertiginoso con las que en los últimos años, en los paréntesis que deja entre sus obras monumentales, nos viene regalando. Alucino con su capacidad de atrapar desde la primera frase: lo ha vuelto a hacer, ante lo cual deduzco maestría en el lance y también las influencias que va dejando como miguitas de pan en las páginas de esta novela breve y certera como el asesino que contiene. Ya en la primera se cita a Graham Greene, aunque no sea el espejo más decisivo del libro. El protagonista es un actor con todos sus condicionamientos: modestia dentro de la presunción, gran memoria, la fama de quien apareció en interminables entregas de una saga, humor corrosivo, una vieja gloria genial e intuitiva, quien tuvo retuvo. El autor sitúa su acción en 1960 porque en este trabajo quiere tomar referencias anteriores a la novela negra. Así, es una constante declaración de amor al cine, a actores canónicos, David Niven, Marlene Dietrich, entre otros; por supuesto, a legados como el de Agatha Christie; y por encima de todo a Sherlock Holmes, al de Conan Doyle y al encarnado en numerosas ocasiones por intérpretes de leyenda. El problema final ARTURO PÉREZ-REVERTE Editorial: Alfaguara. 2023. 317 páginas. Precio: 22 euros Todos merecen su cita a lo largo de la conversación que mantienen el protagonista, Ormond Basil, y Paco Foxá, su mano derecha. Ellos y otra tacada de viajeros se ven varados en Utakos, pequeña isla griega enfrente de Corfú, por un temporal endemoniado. Nadie puede socorrerlos en unos días y en un momento dado alguien aparece muerto. Basil ha representado al detective Sherlock Holmes en quince películas y recae sobre él la labor de investigar. Al principio no quiere pero luego se transforma. Una de las viajeras extiende su diagnóstico definitivo: «Se diría que las arrugas de tu cara se tensan de nuevo y los ojos recobran el brillo de otro tiempo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión