HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
Logo Patrocinio

Sentencias populares

Cultura local. José Luis Molina publica la segunda entrega de su recopilación de dichos y refranes

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Natural de Mérida y residente en Valdelacalzada, Molina ejerce como profesor de Filosofía en el IES Vegas Bajas de Montijo. Miembro de la Asociación Vecinal ... Valviense, su presencia es habitual entre los organizadores de veladas culturales, visitas de hermanamiento con otras localidades próximas, representaciones dramáticas, debates y tertulias por toda la comarca. Conoce bien 'la voz del pueblo' y es un tenaz coleccionista e intérprete de dichos, tópicos, sentencias, dictados y otras expresiones folclóricas. Figura en esa pléyade de paramiólogos extremeños en la que se recorren siglos, desde Sorapán (Logrosán, 1572-Trujillo, 1638) y su Medicina Española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua, o Gonzalo Correas (Jaraíz, 1571-Salamanca, 1631), el insigne humanista del Vocabulario de refranes y frases proverbiales, hasta Antonio Rodríguez-Moñino (Calzadilla de los Barros, 1910-Madrid, 1970) de Dictados tópicos de Extremadura o el Diccionario geográfico popular de Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  5. 5 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  6. 6 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  7. 7 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  8. 8 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  9. 9 Dos heridos tras una salida de vía y chocar con un árbol en la provincia de Cáceres
  10. 10

    Cáceres improvisa una zona de bajas emisiones para salvar las ayudas al bus urbano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sentencias populares

Sentencias populares