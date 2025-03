REDACCIÓN Sábado, 8 de enero 2022, 09:59 Comenta Compartir

Alfredo Fierro escribe este ensayo en recuerdo de los mayores que se llevó la pandemia y en homenaje a quiénes en la edad más vulnerable ... están viviendo este difícil tiempo. Trata sobre la vejez, una edad difícil, no para cobardes. Esa edad declinante, si aún no se desploma, está llena de encantos, no menos que los de la juventud (Séneca). Puede venir con la misma gracia, fortaleza y fascinación que la edad joven (Whitman). Es llevadera y no hay nada que reprocharle, con tal de que sepa defenderse a sí misma (Cicerón). Envejecer, morir, no es el único argumento de la vida. Escribir sobre –y desde– la edad mayor unas hojas perecederas otoñales es escribir sobre la vida, sobre el buen vivir.

Senectud Autor: Alfredo Fierro Editorial: Huerga Fierro. Colección Ensayo. 184 páginas. Precio: 14,4 euros

